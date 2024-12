La Torres fa quadrato 

Sassari. Società, giocatori e tecnico della Torres si compattano per provare a risolvere la crisi (di risultati soprattutto) senza cambiare nulla e senza esborsi economici. Manca il quarto lato, quello dell'ambiente, inteso come tifosi che vanno allo stadio e quelli che non ci vanno o hanno smesso di andarci. Il numero degli spettatori è sceso ancora: 3.184. E dire che inizialmente si viaggiava sopra i 4 mila. Ci sono tante sfumature nell'insoddisfazione dei tifosi: si va da buona parte della tribuna che applaude comunque, si passa alla Curva che fa il tifo anche in trasferta (a Ferrara con la Spal erano ben 300) ma critica quando vede la squadra che non gioca assatanata, si arriva a chi contesta anche sui social, soprattutto l'allenatore Greco. E questo toglie ulteriore serenità al gruppo.

Il fatto che dirigenza (il ds Colombino, tecnico (Greco) e giocatori (Scotto, Mastinu e Antonelli) ci abbiano messo la faccia e ammesso che bisogna fare di più è comunque una dimostrazione di coraggio. La richiesta di unità e sostegno è indispensabile in un momento di crisi che ha allontanato i rossoblù dalla vetta (Pescara a +10) ma anche da Ternana e Virtus Entella. Va difeso anzitutto il quarto posto, insidiato dalla Vis Pesaro che si è appaiata in classifica.

Risposte

Sabato la Torres gioca a Carpi. Se vuole dare una risposta che renda merito alla scelta di andare avanti senza tagli o provvedimenti (in attesa della riapertura del mercato di gennaio) non basterà una buona prestazione, ma occorrerà la vittoria, che manca ormai da un mese esatto: dopo il 3-0 alla Pianese, il pareggio di Rimini nonostante la superiorità numerica e tre sconfitte consecutive, quattro se si aggiunge quella col Milan Futuro.

Fatica l'attacco che ha realizzato solo due reti in cinque partite (Diakite e Varela) ma sta sbandando anche la difesa che ha incassato sei gol. Nel computo totale la difesa sassarese è appena ottava con 18 reti al passivo. Va detto che se la rotazione dei quattro esterni per i due posti è stata abbastanza equilibrata anche come minutaggi, quella del terzetto difensivo vede qualche scompenso, come il mancato utilizzo nelle ultime partite di Mercadante che pure come braccetto di sinistra ha fornito buonissime garanzie. Del resto era più facile fare le rotazioni nella stagione passata quando molte scelte erano obbligate, che non quest'anno dove la rosa è decisamente più profonda.

RIPRODUZIONE RISERVATA