La Torres è terza a -2 dalla vetta 

Il Pescara espugna il campo dell’Entella e, complice anche il successo di giovedì della Ternana col Legnano Salus (addirittura 8-0), alla conclusione della sesta giornata di Serie C (terminata ieri notte) la Torres è terza in classifica a -2 dalla vetta, a pari punti con l’Arezzo. In testa da solo c’è proprio il Pescara a quota 14 punti seguito a una lunghezza dagli umbri, mentre al quinto posto c’è la Virtus Entella con 11 punti.

Ieri Carpi e Ascoli hanno pareggiato 2-2, il Milan U23 ha vinto in rimonta 2-1 con la Spal (penultima), Pineto e Pontedera hanno chiuso il match sull’1-1, il Campobasso ha battuto la Vis Pesaro 3-2, il Rimini ha travolto 4-1 in trasferta il Perugia (in dieci uomini per un’ora) e, nella sfida principale, il Pescara ha vinto 1-0 con l’Entella.

La squadra sassarese torna in campo già domani a Gubbio, fischio di inizio alle 20,45. Domenica la Ternana va ad Arezzo, lunedì il Pescara ospita il Carpi.

