«La Torres è solida e sogna di vincere Riva è un orgoglio» 

A un punto dal Pescara capolista l’aria è pulita e fresca. Ma la Torres sa che la strada è lunga e complicata. «Siamo lì e cerchiamo di proseguire nella crescita. L’obiettivo è tenere questi standard e migliorare attraverso la continuità di prestazioni». Andrea Colombino, direttore sportivo del club sassarese, è ottimista: «Il gruppo è solido, i giocatori lavorano bene assieme. C’è tutto per arrivare in fondo». Ma senza esagerare: «Vincere è un sogno, un obiettivo: dobbiamo continuare su questa linea con determinazione tenendo però i piedi per terra».

Ospite della trasmissione “L’Informatore sportivo” in onda su Radiolina ieri pomeriggio assieme a Giorgio Pitzianti (l’ideatore della Football week dedicata a Gigi Riva, che il 7 novembre avrebbe compiuto 80 anni), il dirigente risponde alle domande di Alberto Masu e Luca Neri e illustra stato d’animo e ambizioni della società, protagonista sin qui di un eccellente campionato dopo quello straordinario del 2023-24. Pur terminato con l’eliminazione nelle semifinali playoff per la Serie B. «Ci è rimasto l’amaro in bocca, sì», conferma il ds, «abbiamo saltato tre turni degli spareggi e abbiamo trovato il Benevento uscendo immeritatamente. Ma siamo molto soddisfatti, non era nei programmi trovarsi lì. L’obiettivo erano i playoff e abbiamo conquistato 75 punti, nostro record storico. Ovviamente confermarsi non è facile, come migliorare una squadra già forte. Abbiamo trovato i tasselli mancanti per alzare il livello, poi però si va in campo e ci sono gli avversari oltre a tante altre componenti non controllabili. Siamo contenti ma sappiamo che le difficoltà ci saranno e si supereranno solo col lavoro, senza voli pindarici e ansie inutili. Chiaro che in 121 anni di storia del club mai è stata raggiunta la Serie B, quindi questa è una motivazione forte anche per i giocatori, che possono entrare nella storia». Domenica a Rimini potrebbe arrivare il sorpasso al Pescara. «Ogni impegno è importante, si va in campo sempre per vincere sapendo che le avversarie sono forti. Ma il campionato è lungo, credo che la classifica vada vista a marzo. L’ambiente a Rimini può creare difficoltà ma se si vuole stare in alto si devono mettere in conto anche questi aspetti».

La “Gigi Riva football week” «è una bellissima iniziativa. Riva va oltre la città di Cagliari e il Cagliari Calcio. Per tutti gli sportivi è un simbolo, portò il Cagliari e la Sardegna a vincere un campionato quando l’egemonia delle grandi squadre era ancora più forte. Equivale un po’ a quel che è stato Maradona per i napoletani. Una volta disse che un titolo qui equivaleva a 5 altrove. È un sardo acquisito, chi vive per 60 anni nella nostra Isola è sarda al 75 per cento. Questo è un grosso orgoglio per noi sardi».

RIPRODUZIONE RISERVATA