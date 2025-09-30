«La Torres è giovane, le cose cambieranno» 

La differenza è sostanziale e salta agli occhi anche dei non addetti ai lavori. Due anni fa la Torres aveva cominciato alla grande il campionato vincendo le prime sette gare e proponendosi, a sorpresa, come una delle favorite per il salto in Serie B. In questa stagione, dopo la conferma ad alti livelli del 2024-25, la prospettiva al momento è cambiata, coi rossoblù nelle retrovie (terzultimi nel girone B) e un clima non serenissimo in squadra. «In questo periodo i risultati non arrivano», ha ammesso su Radiolina il 22enne Francesco Nunziatini, «ma lavoriamo ogni giorno e continuando così le cose cambieranno».

Il giovane centrocampista, schierato in difesa dal tecnico Michele Pazienza ed espulso sabato scorso nel match perso in casa contro l’Ascoli, è rientrato alla base dopo un campionato in prestito al Sestri Levante e vive di persona le differenze tra la Torres di allora e quella odierna. «Il risultato conta e due anni fa non abbiamo perso per le prime nove partite, eravamo al vertice e l’entusiasmo in città era notevole», ha sottolineato rispondendo alle domande dei giornalisti Alberto Masu e Franco Ferrandu, «situazioni che per ora non siamo riusciti a replicare. A livello tecnico c’erano giocatori più esperti, oggi siamo più giovani e serve più tempo».

Di certo ultimamente «hanno influito gIi infortuni e poi i risultati cambiano tutto. L’inizio è stato buonissimo, abbiamo centrato due vittorie, poi non siamo più riusciti a vincere anche se magari lo meritavamo. Il ko casalingo fa male, è il quarto in sei giornate». E tra i tifosi i mugugni aumentano. «È bello rappresentare una città come Sassari, c’è tanta passione», ha smorzato i toni il giocatore, definito come “jolly” in studio: ««Sono un interno di centrocampo ma mi adatto anche in altri ruoli per dare una mano alla squadra e al mister», ha ammesso. Ma, schierato in difesa, quattro giorni fa è stato espulso. «Il ruolo mi piace ma sono rammaricato per il risultato e il cartellino rosso, che ha lasciato i ragazzi in difficoltà e un po’ ha compromesso la gara. Sono situazioni di gioco che capitano, dobbiamo prendere la decisione giusta in un secondo e io non ci sono riuscito».

Sabato a Sassari arriva la Sambenedettese, quinta a 11 punti. «Una partita importantissima, sono sicuro che i compagni la interpreteranno nel modo giusto». Certo «è frustrante arrivare il lunedì al campo e sapere che non hai raccolto punti anche se hai fatto una buona gara. Ci guardiamo in faccia e ci diciamo che non dobbiamo mollare, alla fine il lavoro paga. Puntiamo a crescere per invertire la rotta e prendere lo slancio. Siamo giovane, con l’entusiasmo potremo toglierci tante soddisfazioni. Il campionato è molto lungo».

