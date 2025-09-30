VaiOnline
Serie C.
01 ottobre 2025 alle 00:32

«La Torres è giovane, le cose cambieranno» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La differenza è sostanziale e salta agli occhi anche dei non addetti ai lavori. Due anni fa la Torres aveva cominciato alla grande il campionato vincendo le prime sette gare e proponendosi, a sorpresa, come una delle favorite per il salto in Serie B. In questa stagione, dopo la conferma ad alti livelli del 2024-25, la prospettiva al momento è cambiata, coi rossoblù nelle retrovie (terzultimi nel girone B) e un clima non serenissimo in squadra. «In questo periodo i risultati non arrivano», ha ammesso su Radiolina il 22enne Francesco Nunziatini, «ma lavoriamo ogni giorno e continuando così le cose cambieranno».

Il giovane centrocampista, schierato in difesa dal tecnico Michele Pazienza ed espulso sabato scorso nel match perso in casa contro l’Ascoli, è rientrato alla base dopo un campionato in prestito al Sestri Levante e vive di persona le differenze tra la Torres di allora e quella odierna. «Il risultato conta e due anni fa non abbiamo perso per le prime nove partite, eravamo al vertice e l’entusiasmo in città era notevole», ha sottolineato rispondendo alle domande dei giornalisti Alberto Masu e Franco Ferrandu, «situazioni che per ora non siamo riusciti a replicare. A livello tecnico c’erano giocatori più esperti, oggi siamo più giovani e serve più tempo».

Di certo ultimamente «hanno influito gIi infortuni e poi i risultati cambiano tutto. L’inizio è stato buonissimo, abbiamo centrato due vittorie, poi non siamo più riusciti a vincere anche se magari lo meritavamo. Il ko casalingo fa male, è il quarto in sei giornate». E tra i tifosi i mugugni aumentano. «È bello rappresentare una città come Sassari, c’è tanta passione», ha smorzato i toni il giocatore, definito come “jolly” in studio: ««Sono un interno di centrocampo ma mi adatto anche in altri ruoli per dare una mano alla squadra e al mister», ha ammesso. Ma, schierato in difesa, quattro giorni fa è stato espulso. «Il ruolo mi piace ma sono rammaricato per il risultato e il cartellino rosso, che ha lasciato i ragazzi in difficoltà e un po’ ha compromesso la gara. Sono situazioni di gioco che capitano, dobbiamo prendere la decisione giusta in un secondo e io non ci sono riuscito».

Sabato a Sassari arriva la Sambenedettese, quinta a 11 punti. «Una partita importantissima, sono sicuro che i compagni la interpreteranno nel modo giusto». Certo «è frustrante arrivare il lunedì al campo e sapere che non hai raccolto punti anche se hai fatto una buona gara. Ci guardiamo in faccia e ci diciamo che non dobbiamo mollare, alla fine il lavoro paga. Puntiamo a crescere per invertire la rotta e prendere lo slancio. Siamo giovane, con l’entusiasmo potremo toglierci tante soddisfazioni. Il campionato è molto lungo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Ragnedda, indagata l’amica «Ma Rosa Maria non c’entra»

Accusata di favoreggiamento insieme al manutentore lombardo 
Andrea Busia
Cronaca

Il giallo del 49enne morto nel canale Arrestato un imprenditore: omicidio

Terralba, Battista Manis nei guai per la morte di Claudio Manca 
Valeria Pinna
Via libera all’integrativo regionale. Bartolazzi: «Condizioni migliori, nel nome di Maddalena Carta»

Medici di base, firmato l’accordo «Ma così moriremo in ambulatorio»

Sanna (Mèigos): altri soldi e indennità solo per aumentare il carico di lavoro 
Piera Serusi
Regionali

Calabria, il centrodestra cerca il bis

Dopo la vittoria nelle Marche. Meloni trova Schlein sul volo per Lamezia 
Orrore a Benevento

Uccide con una pietra la moglie e un figlio Fermato mentre fugge

La donna aggredita mentre era a letto Il 15enne trovato in auto. Ferita la sorella  
La crisi

Israele pronto a bloccare la Flotilla

La flotta umanitaria è nella zona a rischio. L’equipaggio: noi andiamo avanti 