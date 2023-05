«La Torres è ambiziosa, vogliamo crescere ancora» 

«Abbiamo riorganizzato lo stadio per avere la licenza, aperto uno store e lavorato sul marketing. Col Comune lavoriamo per riportare il “Vanni Sanna” alla capienza completa, tra gli 8 e i 10 mila spettatori. Siamo tra i primi sei-sette pubblici del girone come spettatori, ma soprattutto abbiamo riportato le famiglie allo stadio. L’aumento dei tifosi e la loro soddisfazione sono una spinta a fare sempre meglio».

Sassari. «Diventare una realtà stabile del professionismo e soddisfare le ambizioni, ma un passo per volta»: Pier Luigi Pinna, uno dei fondatori di Abinsula, proprietaria della Torres dal luglio 2021, traccia il bilancio dei primi due anni.

Pier Luigi Pinna, com’è stato questo biennio?

«Così intenso che ci è sembrato durare 10 anni. Anche perché vissuti di rincorsa. Una volta rilevato il club abbiamo cercato di organizzare al meglio la struttura, secondo il nostro modello aziendale. La Torres è diventata una srl a tutti gli effetti, ma il lavoro è ancora lungo. Stiamo inserendo manager giovani e dinamici, abituati alle sfide, come per Abinsula. Sono almeno una settantina le aziende che ci sostengono, e anche questo ci conforta e ci stimola».

Stadio e tifosi: come va?

«Abbiamo riorganizzato lo stadio per avere la licenza, aperto uno store e lavorato sul marketing. Col Comune lavoriamo per riportare il “Vanni Sanna” alla capienza completa, tra gli 8 e i 10 mila spettatori. Siamo tra i primi sei-sette pubblici del girone come spettatori, ma soprattutto abbiamo riportato le famiglie allo stadio. L’aumento dei tifosi e la loro soddisfazione sono una spinta a fare sempre meglio».

La struttura tecnica?

«Abbiamo creato un team importante aiutato da Footure Lab, una delle nostre start up, per analizzare le avversarie e cercare sul mercato i giocatori utili. Il ripescaggio in serie C è arrivato ad agosto, quando avevamo quasi ultimato il ritiro, quest’anno abbiamo più tempo».

Come vanno le giovanili?

«Assieme alla scuola calcio, con centinaia di bambini, sono fondamentali: abbiamo tre squadre a livello nazionale. Abbiamo selezionato i responsabili e i tecnici, che sono anche educatori. Coi contributi comunali e regionali abbiamo creato un campo di calcio a 8 e allacciato collaborazioni coi club del territorio».

Com’è la serie C?

«È un’altra dimensione rispetto alla D. Abbiamo fatto errori e imparato tanto, vogliamo farne tesoro».

La prossima stagione?

«L’obiettivo è migliorare anche sul piano dei risultati ma soprattutto diventare una realtà stabile del calcio professionistico, le ambizioni ci sono ma un passo alla volta. Stiamo programmando la stagione, presto arriveranno le prime comunicazioni ufficiali».

