La Torres domani senza sette uomini  

Sassari. La salvezza diretta da ipotecare in due mosse: domani al “Vanni Sanna” contro l’Alessandria e nel turno successivo al “Nespoli” contro l’Olbia. Con due vittorie sarà fuga dalla zona playout. Ma alle due partite che possono essere decisive, la Torres arriva con qualche pezzo in meno. Per la precisione mancano ben sette giocatori. Sei per infortunio: i terzini destri Heinz e Lombardo, out più di un mese (resta quindi solo Fabriani), il centrocampista Campagna e Teyou, il trequartista Lisai e la punta Ruocco. Il settimo è l’esterno Liviero, che ha perso la testa nel finale di Siena e ha rimediato 4 giornate di squalifica per «aver tenuto, al termine della gara, una condotta gravemente irriguardosa nei confronti dell’arbitro che si è concretizzata in un contatto fisico, in quanto protestava contro il suo operato con frasi irrispettose e lo colpiva per 3 volte alla spalla in modo provocatorio e aggressivo».

Cambio tra i pali

Va risolto poi il discorso del portiere. Al di là dell’autogol sfortunato di Siena, potrebbe essere momentaneamente utile far riposare il ventunenne Salvato (si sta ben comportando in generale ma non ha la malizia giusta, data la giovane età) e provare qualche gara con Garau tra i pali, visto che il quasi quarantenne portiere ha l’esperienza adatta a gestire i finali di partita e potrebbe anche comandare una difesa dove ci sono sì alcuni veterani, ma senza la necessaria leadership per guidare il reparto. La Torres deve assolutamente esorcizzare il tabù dei finali, che ormai mettono così tanta paura da esser costati ai rossoblù nelle ultime quattro due autoreti e un gol preso al 92’.

