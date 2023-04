La torres dipende da sé stessa 

Sassari. «Abbiamo due risultati utili su tre per chiudere il discorso salvezza. Davanti ai nostri tifosi». Giancarlo Lisai, autore del gol del 2-2 a Gubbio sabato scorso, sottolinea come la Torres sia dove voleva essere, vale a dire nella posizione di potersi guadagnare un altro anno in serie C senza ricorrere ai playout e senza affidarsi alle disgrazie altrui. Non poco, in un campionato dove le sorprese sono dietro l’angolo. Basti vedere quanto accaduto a Montevarchi, con l’Alessandria capace di vincere ribaltando la gara negli ultimi quattro minuti e togliendo ai rossoblù la gioia di festeggiare la salvezza con un turno di anticipo.

Carattere

Il ritorno del tecnico Greco e il rientro in campo di Diakite hanno dato molto sul piano mentale, prima ancora che tecnico o tattico. Quattro partite, una vittoria (3-1 a Fiorenzuola, fondamentale per i confronti diretti) e tre pareggi contro formazioni da playoff. La capacità di reazione ai gol avversari è la nota che contraddistingue questo finale di campionato. Se durante la gestione del tecnico Sottili ogni volta che la Torres era andata in svantaggio aveva sempre perso, con la squadra “Greco 2.0” i rossoblù non sono mai affondati. Hanno recuperato contro l’Ancona e a Gubbio sono stati capaci di riacciuffare la gara due volte. Anche contro il Fiorenzuola c’era il rischio che, dopo essere stati raggiunti sull’1-1, la formazione potesse accusare il colpo; invece è riuscita a vincere segnando altre due reti.

A proposito di gol: è vero che la difesa ha sempre incassato reti in queste ultime quattro gare, ma è altrettanto vero che la squadra è sempre andata a segno e che Diakite può sfoggiare uno strepitoso en plein nelle tre partite in cui ha giocato da titolare. E infatti l’attaccante è salito a quota 10 nella classifica marcatori.

Finale