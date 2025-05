La Torres dilaga nell’amichevole contro il Tempio 

Torres 4

Tempio 2

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno (Petriccione), Fabriani (Frau), Idda, Mercadante, Liviero), Zambataro (Zecca), Brentan (Masala), Mastinu (Casini), Guiebre (Fois), Varela (Fischnaller), Scotto (Carboni), Nanni (Zamparo). Allenatore Greco.

Us Tempio (4-3-3) : Russo (Amoroso), Malesa (Sanna, 29’ Arca), Arca (Pinna), Sanna (Garau), Sosa (Sakho), Carboni (Thiam), Bulla (Gomez), Sabino (Aiana), Lemiechevsky (Schinnea), Roccuzzo (Zirolia), Solinas (25’ pt Thiam, 46’ Donati). Allenatore Giorico.

Arbitro : Sanna di Sassari.

Reti : pt 14’ e 18’ Nanni; st 10’ Aiana, 25’ Fischnaller, 27’ Schinnea, 40’ Liviero.

Sassari. Il primo tempo rispetta le gerarchie, il secondo è più equilibrato. L'amichevole mattutina al “Vanni Sanna” è finita 4-2. La Torres fa una sgambata in attesa dell'ingresso dei playoff per la serie B, domenica, dopo la fase a gironi. Per l'Us Tempio, un ottimo test in vista dello spareggio col Monastir che vale la serie D. Sassaresi privi di Diakite, Giorico, Antonelli e Dametto, acciaccati. Senza particolari indicazioni le due formazioni schierate dal tecnico Greco, che ha mischiato le carte. Il Tempio ha utilizzato nella ripresa il centrocampista Gomez e la punta Zirolia, squalificati e quindi sono indisponibili per la finale promozione.

Al 15’ Varela serve Nanni ed è gol. Al 17’ Zambataro mette dentro, girata di testa di Nanni sotto porta corregge Scotto, ma è fuorigioco. Al 18’ Brentan verticalizza a sinistra per Guiebre, che serve Nanni ed è il raddoppio. Al 24’ altra rete annullata ai rossoblù per fuorigioco: è di Varela.Tempio al tiro con Bulla al 32’, ma Zaccagno ribatte. Sfiora il tris Nanni al 38’ su traversone di Zambataro: palla al lato.In apertura di ripresa realizza Thiam, l’assistente annulla. Il Tempio accorcia al 55’ con Aiana. Al 70’ Fischnaller finalizza l’assist di Zecca con un comodissimo da un metro. Il Tempio risponde due minuti dopo con Schinnea, che fa secco Petriccione. All’85’ gran gol Torres: cross di Zecca da destra e sul lato opposto Liviero la gira al volo col mancino.

