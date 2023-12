La Torres deve rispondere 

Sassari. Per la terza partita di fila la Torres si trasforma in lepre per inseguire il Cesena che ha giocato un giorno prima. Ieri la capolista ha battuto col minimo scarto la Juventus Next Gen riuscendo a riportarsi da sola in vetta e costringendo i rossoblù di Greco a imitarla oggi nel sedicesimo turno d'andata. Vietato per la Torres farsi prendere dall'ansia da primato ma anche vietato guardare classifica e numeri dell'avversaria odierna. Si gioca a Fermo (ore 14) in quello che è un vero coda-testa, visto che la Fermana è in casa e la Torres in trasferta.

L'avversaria

La classifica dice che i marchigiani hanno solo 7 punti e l'unica vittoria l'hanno conquistata ai danni del Pontedera alla seconda di campionato. Hanno perso sei delle ultime sette partite, ottenendo solo un punto contro l'Ancona. È evidente che al peggior attacco del campionato (appena 7 gol) manchi Fischnaller che nella stagione passata firmò ben 13 reti e in questo campionato ne ha già realizzate 6 per la Torres con due doppiette consecutive. La difesa è la peggiore del girone con ben 26 gol incassati. L'ultima gara con la porta rimasta inviolata è di otto giornate fa: 0-0 con la Spal, non a caso penultima in classifica. La Torres si augura perciò di riproporre il primo tempo col Gubbio: un avvio a spron battuto che ha consentito di andare sul 2-0 dopo neppure venti minuti per poi controllare nel resto della partita senza patemi, anzi cercando di incrementare il divario, come fatto poi da Ruocco, autore della terza rete.

Dametto e Diakite fuori

Il difensore Dametto è stato appiedato per un turno per somma di ammonizioni. Il suo posto potrebbe essere preso da Pinna che ha già ricoperto il ruolo, a meno che il tecnico Greco non dirotti Idda a sinistra mettendo a destra uno tra Fabriani e Siniega. L'altro assente è il centravanti Diakite, fermo ormai da otto giorni, mentre resta ancora a riposo l'esterno Verduci. In dubbio l'ala Sanat ma vista la disponibilità nel ruolo è inutile rischiarlo. A parte quindi l'assenza di Dametto, la formazione dovrebbe ricalcare quella che ha superato il Gubbio, anche se è prevedibile un ampio utilizzo dei cambi nella ripresa. Probabile l'ingresso nel secondo tempo dei centrocampisti Kujabi e Cester e dell'ala Goglino. Qualora poi il match fosse già in cassaforte, si potrebbe fare rifiatare maggiormente qualche titolare.

La formazione

Torres (3-4-1-2) : Zaccagno; Id- da, Antonelli, Pinna (Fabriani); Zecca, Giorico, Mastinu, Livie- ro; Ruocco; Fischnaller, Scot- to. Allenatore Alfonso Greco

RIPRODUZIONE RISERVATA