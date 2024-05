«La Torres darà l’anima per i tifosi» 

Sassari. Tre settimane da spettatrice ma anche di lavoro per stupire ancora. La Torres affronterà gli spareggi promozione da “intrusa” come curriculum, vista la presenza di tante concorrenti che hanno fatto la Serie A o almeno la Serie B, ma da legittima vice capolista grazie a una grande stagione regolare.

I rossoblù entreranno in gioco nel secondo turno dei playoff nazionali (i quarti di finale) che scatterà martedì 21 maggio con la gara d’andata sul campo della vincente del primo turno (gli ottavi), mentre il match di ritorno si disputerà sabato 25 maggio al “Vanni Sanna” proprio perché la Torres è la squadra meglio piazzata tra quelle che fanno gli spareggi per salire di categoria.

Nessun ritiro sulla Penisola ma allenamenti a Sassari e un paio di amichevoli contro avversarie sarde di Serie D. Del resto proprio la lunghezza dell’organico garantisce allenamenti di intensità e qualità e anche uno sano spirito di competizione, come trapela dall’impegno di tutti i rossoblù nelle partitelle. Gli acciacchi dei difensori Idda e Dametto, dell’esterno Zambataro e del centrocampista Lora non preoccupano: sono tutti giocatori recuperabili in tempo.

Il tecnico Alfonso Greco approccia la preparazione con il consueto equilibrio.

Mister Greco, come lavorate per preparare i playoff?

«Come abbiamo sempre fatto. L’importante è mettere intensità negli allenamenti, perché fa la differenza in campo. Per questo gradualmente la aumenteremo diminuendo il volume di lavoro. Poi lavoriamo dal martedì senza stravolgere niente, se non spostando appunto la settimana visto che giocheremo di martedì la prima gara».

Situazioni di gioco particolari?

«Lavoriamo molto sulle transizioni, sia difensive sia offensive. Sono situazioni che si verificano molto in partita. Per il resto niente di particolare, purché tutto si faccia a mille all’ora».

I giocatori sembrano già carichi, non c’è certo bisogno di motivazioni.

«Sì, i ragazzi sono carichi. Siamo arrivati a un punto della stagione bella e determinante e vogliamo arrivarci nel modo giusto. I ragazzi sanno che è un momento importante per tutti, sicuramente daranno l’anima per fare bene».

Amichevoli?

«Ne faremo una sabato contro la Costa Orientale Sarda, poi un’altra il giovedì prima dei playoff ugualmente contro squadre sarde di Serie D».

Le ultime gare sono servite per far giocare i cambi, che risposte ha avuto?

«Buone ma ne ero convinto, anche perché li vedo tutti in allenamento. Poi, più siamo e meglio è».

A leggere il curriculum delle squadre arrivate ai playoff la Torres sembra un’intrusa: cosa vuol dire?

«Dimostra che tipo di campionato abbiamo fatto. Onore e merito ai ragazzi, ce li siamo meritati tutti i 75 punti fatti. Ora cercheremo ora di fare il massimo nei playoff».

Le favorite per salire in B?

«Avellino, Benevento, Catania, Vicenza, Crotone e Padova hanno rose importantissime costruite per vincere il campionato, però i playoff sono un torneo a parte dove contano anche episodi, stato di forma, condizione mentale e varie situazioni che possono fare la differenza in una partita».

Che aria si respira a Sassari?

«Vedo entusiasmo, c’è proprio voglia di fare i playoff e noi faremo di tutto per dare ancora una soddisfazione ai nostri tifosi».

