«La Torres cresce e si diverte, ma è presto» 

Sassari. Dall’esordio in Europa League con la Juventus a soli 17 anni al gol della vittoria contro la Juventus Next Gen a 30 anni. Da colonna della nazionale Under 19 alla serie B, all’Imolese e alla chiamata della Torres, che qualche dubbio ha avuto questa estate (nonostante il contratto triennale) dopo la stagione dall’esterno sinistro veneto iniziata bene ma finita in ombra. Invece Matteo Liviero in questo campionato si sta rivelando uno dei giocatori più determinanti: due gol, uno nel derby di Olbia, uno decisivo ad Alessandria con i bianconeri Under 23 per mantenere la squadra sassarese in vetta a punteggio pieno. Unico caso in Italia.

Che sensazione dà il primato da imbattuti?

«Molto bella, ma sappiamo che la strada è lunga. Però questo avvio ci fa lavorare con grande entusiasmo. E poi la vittoria contro la Juventus è ancora meglio, lì ho fatto 5 anni e altri 4 in prestito».

Mai accaduto di fare una partenza così?

«Una volta a Perugia ho fatto 13 vittorie di fila ma non mi era mai successo in avvio di vincerne sei consecutive».

Due reti e ottime prestazioni: come si trova nella squadra di quest’anno?

«Molto bene, tutti quanti stiamo dando un gran contributo. Devo dire che già dal ritiro mi sono trovato bene, abbiamo lavorato su nuove idee e ci stiamo divertendo molto a seguirle. Abbiamo fatto uno step a livello di esperienza e soprattutto mentalità, dobbiamo continuare a crescere».

Il suo record di gol?

«Il massimo è stato 5 gol, due anni fa con l’Imolese. Vediamo se riesco a batterlo».

Un altro derby con l’Olbia domani: che gara si aspetta?

«Una partita diversa e difficile rispetto a quella di campionato. Qui a Sassari il derby è sentitissimo e campionato o Coppa Italia non si fanno sconti. La giocheremo al meglio: vogliamo dare un’altra soddisfazione ai nostri tifosi».

Adesso arrivano gli scontri con le squadre favorite per la promozione, come li affronterete?

«Vogliamo continuare a divertirci, sorprendere e proporre le nostre idee con umiltà ma anche sapendo di avere le carte in regola per giocarcela contro chiunque».

Gli obiettivi potrebbero cambiare?

«Il mese di ottobre è un crocevia importante, abbiamo tante belle partite contro squadre ambiziose ( Lucchese, Perugia, Pescara e Spal, ndr ) e alla fine di questo mese tracceremo un primo bilancio. Queste gare sono importanti non tanto per la classifica, ma per darci la consapevolezza di quello che potremo fare nel resto del campionato e di quali saranno i nostri obiettivi».

