La Torres cresce bene, facile poker al Latte Dolce 

Sennori. La Torres è già in discreta condizione e supera agevolmente il latte Dolce per 4-1 nell’amichevole disputata a Sennori. Senza storia la stracittadina nel primo tempo, con i rossoblù di Greco che sono apparsi più avanti nella preparazione e hanno fatto pesare il superiore tasso tecnico andando al riposo sul 4-0.

Prima del calcio d’inizio è stato osservato minuto di silenzio in memoria di Alfredo Pala, attaccante di Torres e Sorso morto la settimana scorsa. L’allenatore ha dovuto schierare un terzetto difensivo inedito vista l’indisponibilità per influenza di Antonelli, Idda e Dametto. E così in mezzo a Fabriani e Pinna ha giocato il centrocampista Lora. A centrocampo Giorico e Masala (acciaccato Urso), davanti lo sgusciante Ruocco alle spalle di Diakite e Scotto.

La partita

La Torres nel giro di 23 minuti realizza 4 reti. In gol al 2’ Diakite con stacco di testa imperioso su traversone da destra di Zecca. Sugli sviluppi di un angolo Pelamatti fa da torre e Ruocco appostato in area piccola allunga la gamba per un gol facile facile. I biancocelesti cincischiano troppo in area e sull’attacco di Diakite perdono palla, così Scotto ne approfitta per il 3-0. Gran bella azione quasi tutta di prima al 23’ con Ruocco per Diakite che serve a destra Zecca il quale la mette sul lato opposto dove Ruocco da pochi metri segna.

Nella ripresa i due tecnici cambiano tutti i giocatori che potevano. Meglio il Latte Dolce, che segna con Pinna. Torres vicina al quinto gol con colpo di testa di Fishnaller respinto dalla traversa.

L’undici del primo tempo

Torres (3-4-1-2) : Zaccagno; Fabriani, Lora, Pinna; Zecca, Masala, Giorico, Pelamatti; Ruocco; Diakite, Scotto.

Latte Dolce (3-5-2) : Carboni; Russu, Aru, Cabeccia; Faye, Pireddu, Piga, Olivera, Grassi; Imoh, Muscas.

RIPRODUZIONE RISERVATA