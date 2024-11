La torres copia se stessa 

Sassari. «Abbiamo solo due punti in meno rispetto all’anno scorso», ha fatto notare il tecnico Alfonso Greco nel dopo gara contro la Pianese, sconfitta 3-0. Giù il cappello, anche perché senza la iellatissima autorete contro la Ternana costata la vittoria, dopo tredici giornate la Torres di questo campionato avrebbe ottenuto esattamente gli stessi risultati di 12 mesi fa. «Quella passata è stata definita una stagione straordinaria, ma credo che anche stavolta stiamo facendo qualcosa di davvero importante».

L’allenatore rossoblù ha ragione: confermarsi dopo un torneo al di sopra delle aspettative non era né scontato né semplice, soprattutto in questo girone imbottito di retrocesse e di club prestigiosi e ambiziosi. I sassaresi si stanno ripetendo, a dimostrazione di una solida programmazione societaria e tecnica che sembra portare inevitabilmente ancora più in alto, come accaduto per Reggiana e Cesena che, se non al primo colpo, hanno ottenuto la Serie B al secondo o al terzo tentativo. Intanto ieri il Pescara ha perso ed è rimasto a +1, anche se deve recuperare una partita.

Forza 22

La chiave dell’elevato rendimento è il turnover gestito benissimo dal tecnico. Nelle ultime quattro partite sono stati utilizzati ben 22 giocatori, 18 dei quali addirittura partiti almeno una volta come titolari. «Devo sfruttare l’ampia rosa», ha spiegato l’allenatore rossoblù. Allargando lo sguardo alle gare disputate finora, non c’è un solo elemento che non sia partito almeno una volta dal primo minuto. Anche i detrattori di Greco (sempre meno) non possono disconoscere quanto il mister sia cresciuto nella gestione di rotazioni e nell’utilizzo tattico dei cambi. Non a caso la Torres è una delle formazioni che più segna e cambia i risultati nel secondo tempo.

Duttilità tattica

La disponibilità di due giocatori per tutti i ruoli o quasi è stata ottenuta in un mercato nel quale il ds Andrea Colombino si è mosso con precisione per allungare effettivamente l’organico. E questo ha anche ampliato il ventaglio delle soluzioni tattiche della formazione, che rispetto al campionato passato si può adattare meglio alle diverse situazioni e quindi, pur senza l’effetto sorpresa (ormai i rossoblù sono temuti e rispettati), riesce spesso a vanificare le trappole difensive delle avversarie per arginare il possesso palla e la manovra offensiva. Controprova: i 23 gol segnati, con sole due partite finite senza reti, quella contro il Milan Futuro (0-0) e quella contro l’Arezzo (0-2), che resta l’unica partita in cui la squadra sassarese è stata messa sotto come gioco quasi costantemente.

RIPRODUZIONE RISERVATA