La Torres “convoca” i tifosi 

sassari. Ritorno al “Vanni Sanna” dopo il colpaccio di Pesaro con la legittima speranza di avere di nuovo oltre 4 mila spettatori per la sfida di questo pomeriggio al Gubbio che inizia alle 14. Nell'ultima gara casalinga c'era stato un calo degli spettatori di qualche centinaio di unità, forse conseguente alla sconfitta contro la Virtus Entella, la prima del campionato ma dopo le vittorie su Ancona e Vis Pesaro, i rossoblù di Greco hanno ribadito di essere una formazione che può giocarsela sino alla fine per restare in alto, anche se la grande favorita resta il Cesena. Ormai il fatto di giocare dopo le concorrenti è abbastanza irrilevante, anche perché giustamente la Torres si concentra ancora sui propri risultati più che su quelli degli altri. Atteggiamento che le ha consentito di restare in testa per ben 14 turni, che sono abbastanza per capire come il rendimento non sia causale.

Il ritorno di Zecca

Per il match odierno due rientri scontati e uno atteso. Hanno scontato la squalifica sia il capitano e attaccante Scotto (3 turni) sia il centrocampista-trequartista Mastinu (una giornata). Tra i convocati anche l'esterno Zecca che manca da oltre un mese. Difficile capire se verrà impiegato da subito o solo nella ripresa, certo è che il suo rientro è provvidenziale perché nell'organico non esiste un altro giocatore capace di percorrere tutta la fascia destra garantendo sia spinta e traversoni, sia copertura. Il tecnico Greco ha dovuto adattare nel ruolo o centrocampisti interni (Masala) o terzini (Fabriani) o ali (Sanat).

L'avversaria

Il Gubbio arriva dal roboante 5-2 casalingo rifilato al Sestri Levante. D'altro canto ha anche perso le ultime quattro trasferte, contro Pescara, Virtus Entella, Arezzo e Perugia. La formazione umbra punta decisamente ai playoff e finora è rimasta in linea con le ambizioni. Resta un'avversaria difficile da inquadrare perché l'esperto tecnico Piero Braglia ha cambiato doverse volte moduli e uomini. Se non altro dal punto di vista realizzativo è chiaro chi siano i giocatori più pericolosi: il ventitreenne Spina ha firmato 4 gol, il più esperto Di Massimo ne ha segnati 3 ma con meno gare. Ci sono giocatori che hanno fatto anche la serie B come i difensori Signorini e Pirrello, ma soprattutto tanti elementi con oltre cento, quando non duecento presenze in serie C.

Torres (3-4-1-2) : Zaccagno; Idda, Antonelli, Dametto; Sanat (Zecca), Giorico, Mastinu, Liviero; Ruocco; Fischnaller, Scotto.

RIPRODUZIONE RISERVATA