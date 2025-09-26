La Torres contro la miglior difesa 

Come vincere facendo gol all'unica difesa imbattuta nei campionati professionistici. Risolvere il teorema Ascoli è alquanto complesso per una Torres che ha ancora troppe incognite e poche certezze. Oggi si gioca al “Vanni Sanna” con inizio alle 15, terza partita in otto giorni, una serie che doveva rilanciare i rossoblù di Pazienza e invece hanno prodotto finora solo un punto. Il gioco espresso finora dalla Torres è sicuramente superiore ai 5 punti raccolti dopo sei giornate, però manca quella scintilla che consenta al rinnovato e ringiovanito gruppo di andare oltre le difficoltà delle partite, sia legate alle assenze, sia legate talvolta a situazioni imprevedibili come un arbitraggio scadente o l'inferiorità numerica.

Antonelli e i portieri

Se non altro in tema di assenze è una buona notizia il rientro del difensore centrale Antonelli, che ha saltato le ultime due gare per acciacchi. Restano invece ancora fuori due perni dell'ossatura confermata: il portiere Zaccagno e il trequartisa Mastinu. A questi si aggiungono il difensore Stivanello, gli esterni Scheffer e Lattanzio. Inoltre è stato fermato per un turno il portiere Petriccione (espulso contro la Juventus Next Gen) che già sostituiva Zaccagno. Sarà quindi il terzo portiere, Marano a difendere la porta sassarese, come accaduto martedì ad Alessandria dopo il cartellino rosso rifilato al compagno. Marano è stato titolare in serie D col Latte Dolce nella stagione passata.

Altri possibili cambi, gli innesti di Carboni, Zambataro (più probabile nella ripresa) e Diakite.

Ascoli da 10

Dieci gol realizzati, nessuno subito. Ha firmato 3 reti il ventunenne D'Uffizi. Lo segue l'attaccante Gori con 2, una su rigore. L'età media è simile a quella della Torres, poco meno di 25 anni. Tra i veterani l'attaccante Corazza, il difensore Curado e soprattutto Guiebre (28 anni) l'esterno sinistro che tanto bene ha fatto nella stagione passata con la Torres. Ed anche uno dei giocatori più rimpianti dai tifosi. Guiebre giocherà sulla fascia di Zecca e Fabriani (salvo variazioni nella Torres) anche se parte più in basso, nella difesa a quattro. Il modulo utilizzato è infatti il 4-2-3-1.Una delle chiavi della partita è proprio limitarne le pericolose accelerazioni.

Torres (3-4-1-2): Marano; Biagetti, Antonelli (Idda), Mercadante; Zecca, Sala, Brentan, Nunziatini; Carboni (Lunghi); Diakite (Musso), Di Stefano.

