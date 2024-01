La Torres continua a marciare 

Torres 3

Recanatese 2

Torres (3-4-1-2) : Zaccagno; Idda, Antonelli, Dametto; Zecca, Giorico, Mastinu (18’ st Cester), Liviero (18’ st Zambataro); Ruocco; Fischnaller (37’ st Nunziatini), Scotto (18’ st Goglino) In panchina Petriccione, Pinna, Fabriani, Masala, Lora, Verducci, Sanat, Menabò, Siniega, Kujabi, Garau. Allenatore Greco.

Recanatese (3-5-2) : Meli; Veltri, Ricci, Peretti; Lipari (27’ st Pesaresi), Carpari, Raparo (1’ st Morrone), Pelamatti (8’ st Ferretti), Longobardi; Sbaffo, Melchiorri In panchina Mascolo, Quacquarelli, Topa. Allenatore Pagliari.

Arbitro : Caldera di Como.

Reti : primo tempo 10’ Dametto, 23’ Lipari, 29’ Mastinu; secondo tempo 17’ Melchiorri, 20’ Idda.

Note: ammoniti Raparo, Lipari, Giorico, Longobardi, Recupero: 1’ pt-4’ st. Spettatori 3.150.

Sassari. Fa e disfa la tela della vittoria come Penelope, ma alla fine Idda come Ulisse punisce gli “invasori”. Al “Vanni Sanna” la Torres batte l’irriducibile Recanatese con più fatica di quanto suggerito dalla superiorità tecnica mostrata. Solo nel primo tempo i rossoblù hanno costruito 7 occasioni contro le 2 ospiti. I sassaresi, rischiando, hanno cercato più il tocco di fino o spettacolare che la praticità, anche nella fase difensiva hanno mostrato un pizzico di sufficienza in qualche occasione.

Gol e pali

I primi 10 minuti sono davvero pirotecnici: su Fischnaller salva Ricci, Ruocco di testa centralmente sul portiere, bolide di Scotto che colpisce un difensore e diventa angolatissimo, ma il portiere devia. Sul corner Dametto schiaccia di testa la palla del vantaggio. A sorpresa pareggia la Recanatese: lancio a sinistra per l’ex Cagliari Melchiorri in sospetto fuorigioco che mette al centro dove l’esterno Lipari brucia Liviero. Il 2-1 è iniziativa personale di Mastinu che dal limite scarica un tiro potente e preciso.

Nella ripresa la Torres fallisce il 3-1 al 52’ con Scotto, che da solo conclude sul palo sinistro. Una leggerezza in disimpegno consente agli ospiti di andare sul 2-2 con Melchiorri. Dentro (un po’ in ritardo) tre cambi e soprattutto nuovo vantaggio rossoblù: sul corner svetta il difensore Idda che fa esplodere i tifosi di casa per la terza volta. Nel finale qualche rischio di troppo ma anche Torres vicinissima alla quarta rete, ma il palo dice no al tiro di Ruocco.

