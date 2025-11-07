VaiOnline
Serie C.
08 novembre 2025 alle 00:28

La Torres con Sanna in panchina 

Alle 17.30 la sfida quasi impossibile contro il Ravenna 

A Ravenna con una squadra “più sassarese”. Marco Sanna in panchina, Mastinu in campo e chissà, forse anche uno tra Masala e Carboni. Pochissimo da perdere per una Torres che stasera sul campo della vice capolista (ore 17.30) viene data per spacciata o quasi. I padroni di casa hanno ottenuto dieci vittorie in dodici turni. I rossoblù dopo il successo in apertura di campionato contro il Pontedera non hanno più vinto e non segnano da sette partite. Il penultimo posto con soli 7 punti in classifica è un bilancio sconfortante, peggiore pure del primo anno del ritorno in serie C.

Una settimana non è bastata alla società per trovare il sostituto di Michele Pazienza. Nulla si sa sulle trattative con Cristian Serpini, ex di Carpi e – coincidenza - pure di Ravenna. La squadra affidata temporaneamente al tecnico della Primavera Marco Sanna ha lavorato per tutta la settimana con l'allenatore sassarese.

Il modulo

Difficile capire se la scelta di andare a Ravenna con Sanna in panchina sia una mossa voluta oppure obbligata. Da giocatore Marco Sanna ha conosciuto tutti i livelli: dalla serie D alla serie A (Cagliari e Torino) mentre da tecnico ha guidato sempre formazioni dilettanti. Paradossalmente potrebbe trovarsi meglio coi professionisti vista la sua etica professionale. Certo, appare ingeneroso demandare alla sola gara di Ravenna l'eventuale sua conferma come mister della Torres. Nel calcio il risultato, ma a volte anche la prestazione di una singola partita, sono legate a fattori spesso aleatori. Per valutare correttamente il lavoro di un tecnico occorrono alcuni mesi.

In mancanza di intervista pre-partita, si possono fare solo ipotesi sul modulo e sulle scelte, con l'unica certezza degli indisponibili perché infortunati: il difensore Stivanelli, gli esterni Scheffer e Zecca e il centrocampista Nunziatini. Probabile che Marco Sanna confermi la difesa a quattro ma su centrocampo e attacco bisogna capire se si va sul 4-4-2 o sul 4-3-1-2.

Il Ravenna non ha mai pareggiato: 10 vittorie e 2 sconfitte, 1-0 a Forlì e 3-0 in casa contro l'Arezzo. Da solo l'attaccante Tenkorang ha segnato 6 reti, più di quelle complessive dei rossoblù, fermi a 5, peggior dato di tutta la serie C.

Formazione Torres (4-3-1-2) : Zaccagno; Fabriani (Zambataro), Idda, Antonelli, Mercadante; Sala (Masala), Giorico, Dumani; Mastinu; Musso, Diakite.

