La Torres comincia alla grande, Vis Pesaro liquidata 

Torres 3

Vis Pesaro 0

Torres (3-4-3) : Zaccagno; Fabriani, Antonelli, Dametto; Zambataro, Brentan, Mastinu, Guiebre (20’ st Liviero); Varela (42’ st Goglino) Fischnaller, Scotto (35’ st Masala). In panchina Petriccione, Petricciuolo, Coccolo, Idda, Nunziatini. Allenatore Greco.

Vis Pesaro (3-5-2): Vukovic; Ceccacci (13’ st Gambino) Bove, Neri; Paganini, Thiane (1’ st Tavernaro) D’Innocenzo (1’ st Orellana) Pucciarelli, Zoia (33’ st Antolini); Nicastro (33’ ‘s Molina) Cannavò . In panchina Munari, Tonucci, Palomba, Nina, Gambino, Forte, Coppola, La Rosa. Allenatore Stellone.

Arbitro : Gandino di Alessandria.

Reti : primo tempo 44’ Antonelli; secondo tempo 10’ Fischnaller, 46’ Masala.

Note : e spulso Stellone al 48’ st per proteste: Ammoniti Bove, Zambataro. Recupero 3’ pt-5’ st. Spettatori: 4.186.

Sassari. Ultima avversaria battuta l’anno scorso, prima avversaria battuta quest’anno. Al “Vanni Sanna” la Torres scatta bene dai blocchi: 3-0 alla Vis Pesaro. Prima del match la squadra sassarese ha annunciato l’ingaggio del centrocampista Riccardo Casini, 32 anni, già a Sassari in Serie D nel 2015/16, prelevato dall’Arzignano Valchiampo al quale è stato ceduto il difensore Giuseppe Verduci, 22 anni.

Cronaca

Al 32’ Brentan rompe la noia con un’azione personale: 30 metri di campo e rasoterra che sfiora l’angolo sinistro. Al 39’ Guiebre serve Fischnaller che in area calcia “coperto” da difensori, ma Vukovic riesce a respingere. Al 44’ palla a destra per Varela che ubriaca l’avversario e mette in mezzo dove il difensore Antonelli, che era rimasto in attacco, insacca per il vantaggio. L’ala destra Varela confeziona anche il raddoppio nella ripresa: al 55’ scatta a destra, arriva sul fondo e mette in mezzo per Fischnaller che deve solo appoggiare per il 2-0. La Torres si rilassa, qualche giocatore è stanco, la Vis Pesaro viene fuori e va vicina più volte alla rete. Zaccagno compie due prodezze sui tiri di Pucciarelli e Paganini tra il 79’ e l’82’ che potevano riaprire la gara. Nel recupero Goglino imita Varela sulla destra e poi mette in mezzo dove Masala esegue una rovesciata da figurine Panini e sigla il 3-0.

