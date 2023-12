«La Torres coltiva un sogno» 

Sassari. Ruocco e i suoi fratelli rossoblù si preparano ad assaltare la capolista Cesena (domani alle 14). Napoletano, classe 2001, Francesco Ruocco è con 8 reti il migliore realizzatore della Torres. Un’ascesa continua e irresistibile: è arrivato due stagioni fa dal Giana Erminio (serie C) e ha trovato spazio dopo l’infortunio di Gigi Scotto: 3 gol e una decina di presenze. L’anno scorso 23 partite e 5 reti dopo la promozione a titolare. Quest’anno sta giocando al raddoppio e anche oltre, vista la media di un gol ogni due partite. Il tecnico Alfonso Greco gli ha lasciato libertà di movimento dalla trequarti all’ala sinistra per sfruttarne appieno l’accelerazione, capace di lasciare sul posto tutti i difensori o quasi. La punta è sicuramente uno dei giovani che si è messo più in luce nel girone B della Terza Serie. Determinante anche quando non è partito come titolare, sia come goleador sia come creatore di costanti pericoli negli ultimi venti metri.

Cesena-Torres è una sfida dal sapore di Serie B?

«Diciamo che è un sogno nostro che stiamo coltivando, ma è ancora presto. Siamo a metà della stagione e può succedere ancora di tutto. Comunque siamo lì in alto e la gara di domani è un esame fondamentale».

Chi ha più pressione: voi o il Cesena?

«Secondo me loro proprio perché hanno costruito una rosa per vincere il campionato. Il Cesena sta cerando di salire in Serie B da qualche anno, la scorsa stagione è arrivato secondo e ora è più attrezzato e solido, lo dicono anche i risultati. Noi abbiamo meno pressione, ma tante motivazioni».

Avrete oltre 500 tifosi al seguito: che effetto fa?

«Per noi è molto importante, loro avranno magari 13mila persone in quello stadio ma i nostri tifosi sapranno farsi sentire e saranno importanti come sempre per sostenerci».

Il Cesena è una macchina da gol, ne ha segnati 40 e non è mai rimasto a secco in una gara. Come si ferma?

«Le cifre le abbiamo viste. È uno dei migliori attacchi in Europa ma noi non abbiamo paura di nessuno e cercheremo di fermarli».

Nella sfida tra attaccanti c’è il ventiduenne Ruocco contro il ventenne Sphendi. Pronostico?

«È una bella sfida e poi la competizione mi piace, mi ha sempre stimolato. Ma non penso al primato personale, sono sereno e con la giusta tensione per aiutare la squadra».

Due campionati fa in serie D appena 8 presenze e 3 gol, pensava di emergere così in serie C?

«Sono sempre stato consapevole delle mie qualità, ma quando sono arrivato c’erano delle gerarchie da rispettare e l’ho fatto. Poi lavorando e lavorando senza mai mollare ho sfruttato le opportunità quando si sono presentate».

Da napoletano cosa rappresenta il Napoli e c’è un giocatore che è il suo idolo?

«Napoli è la città del cuore, anche alcuni della famiglia sono rimasti lì. L’idolo? Troppo facile: Maradona, perché non è solo calcio, ma cultura».

RIPRODUZIONE RISERVATA