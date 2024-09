La Torres coglie l’attimo 

CAMPOBASSO 0

TORRES 1

Campobasso (4-3-1-2) : Forte; Morelli (22' st Pierno), Mancini, Benassai, Celesia; D'Angelo (36' st Scorza), Baldassin, Pellitteri; Bigonzoni (1' st R. Forte); Di Stefano (22' st Lombari), Di Nardo 822' st Spalluto). In panchina Guadagno, Haveri, Mondonico, Barbato, Calabrese, Prezioso, Serra, Bosisio. All. Braglia.

Torres (3-4-3) : Zaccagno; Fabriani, Coccolo, Mercadante; Zecca (22' st Zambataro), Masala (1' st Giorico), Brentan (1' st Mastinu), Guiebre (22' st Liviero); Varela, Fischnaller, Scotto (29' st Goglino). In panchina Petriccione, Petricciuolo, Antonelli, Nanni, Casini. All. Greco.

Arbitro : Rinaldi di Bassano

Rete : 14' st Scotto (rig)

Note . Espulso al 43' pt Baldassin (doppia ammonizione). Ammoniti Masala, Brentan, Pellizzeri, Baldassin. Recupero 2' pt-4' st.

Più solida che bella, la Torres fa un colpaccio pesantissimo sul terreno del Campobasso: 1-0. Decisivo il rigore realizzato da Scotto nel secondo tempo, grazie al fallo subito da Varela, che si merita la palma di migliore in campo. Certo, la sofferenza nell'ultimo quarto d'ora poteva essere evitata, tenuto conto che in tutto il secondo tempo la squadra sassarese ha giocato in superiorità numerica (espulso prima del riposo Baldassin) ma va bene anche così.

Quattro le novità nella formazione schierata da Greco: il neo acquisto Mercadante come braccetto sinistro della difesa al posto dell'acciaccato Dametto (rimasto a Sassari), il centrocampista-goleador Masala al posto di Mastinu, Zecca di nuovo titolare della corsia destra e Coccolo al posto del centrale difensivo Antonelli che nel riscaldamento ha accusato un fastidio muscolare. Il tecnico di casa Braglia ne ha cambiati addirittura sette rispetto alla sconfitta con la Pianese.

La cronaca

Subito al tiro da fuori Fischnaller,: centrale. All'11 lancio a destra per Di Nardo che passa tra Mercadante e Coccolo ma il suo spiovente resta basso e blocca Zaccagno. Al 24' bel cross sottoporta da sinistra di Guiebre e Fischnaller arriva con un attimo di ritardo. Al 43' fallaccio di Baldassini su Zecca che protesta dopo il cartellino giallo e viene espulso: Campobasso in dieci.

Nel secondo tempo il tecnico Greco inserisce Giorico e Mastinu a centrocampo per dare maggiore regia nella costruzione della manovra offensiva, mentre manda Varela a sinistra. Pproprio l'ala si procura il rigore al 59' recuperando palla dopo un rimbalzo ad effetto e subendo il fallo. Dal dischetto calcia Scotto e spiazza il portiere.

Contropiede sassarese al 64': Guiebre a sinistra serve centralmente Scotto che a sua volta dà a Mastinu ma il centrocampista si fa contrastare il tiro. Al 71' Varela intercetta palla sulla trequarti e va centralmente ma sull'accorrere di Benassai calcia fuori. All'81' impressionante scatto di Varela a destra, ma spreca il contropiede con un passaggio troppo lungo per Fischnaller che era solo. All'83' doppia occasione per il Campobasso: gira male Benassai e poi Forte liscia il pallone in area piccola. L'assedio molisano non produce risultati.

