La Torres cerca il terzo attaccante 

Chi sarà il terzo attaccante che affiancherà o si alternerà con Sorrentino e Di Stefano? La prima settimana completa nel ritiro di Buddusò si è conclusa senza novità. I volti nuovi sono per ora solo quattro: il portiere Domiziano Tirelli, i difensori Gabriele Berto e Mattia Scaringi, il centrocampista jolly Nicholas Pennington.

L’addio dell’esterno Zambataro, capace di giocare su entrambe le fasce e del centravanti Adama Diakite (dopo cinque stagioni in rossoblù) più il rientro al Ravenna del centravanti Pierluca Luciani hanno lasciato scoperto il settore offensivo. Vero è che è rientrato dal prestito l’attaccante Gigi Scotto (che nel frattempo ha preso anche la qualifica di direttore sportivo) ma sembra destinato a lasciare nuovamente Sassari. Occorre perciò un altro attaccante, ma la Torres avendo un budget non certo all’altezza delle migliori, deve stare vigile sul mercato qualora si presenti l’occasione giusta, che potrebbe anche non essere a brevissima scadenza.

Cosa offre il mercato

Giusto per capire, giocatori come i due del Campobasso Simone Masnaghi, attaccante di 34 anni, 6 reti, e l’esterno d’attacco e capitano Alfredo Bifulco, 29 anni, 13 reti, sono alla portata del “ricco” Pescara che li ha messi nel mirino.

Più abbordabili giocatori come Umberto Eusepi, attaccante di 37 anni lasciato libero dalla Sambenedettese nonostante il contratto sino al 2027 (è stato risolto) e le buonissime cifre, in due stagioni ha prodotto 24 reti in 64 partite. Si è fatta avanti la Santegidiese, in Serie D, proponendo un biennale. Il Picerno avrebbe messo gli occhi su Vincenzo Millico, ala sinistra di 26 anni del Casarano. L’attaccante Diego Gambale, 28 anni, dell’Audace Cerignola (14 reti) piace alla Casertana. Dal Benevento, neopromosso in B, va via Jacopo Manconi, 32 anni, 10 reti.

Le mosse

Bisogna ricordare poi che occorre almeno un’altra partenza (anche in prestito) per fare posto a un nuovo arrivo. Probabile che si guardi non solo ai giocatori esperti, ma anche a qualche giovane di valore dei club di serie superiore, che non di rado cedono in prestito i giovani perché facciano esperienza in Serie C.

Nella stagione passata l’arrivo in prestito dal Pisa del centrocampista Mattia Sala è stata la mossa migliore anche da un punto di vista tattico, vista la sua capacità di ricoprire più ruoli. Il giocatore ha firmato un triennale con l’Arezzo.

RIPRODUZIONE RISERVATA