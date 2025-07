la torres cambia e pensa al futuro 

Sassari. La Torres ha varcato il Rubicone. Il secondo ciclo è partito col ringiovanimento della squadra: quattro arrivi (finora), tutti giocatori nati nel 2004 o in seguito. L’ingaggio dei difensori Lattanzio e Biagetti, più quello nei giorni scorsi di Iovieno e Dumani, si aggiungono ai due elementi del vivaio Fois e Frau. Il segnale è chiaro: la società rossoblù vuole puntare sul minutaggio dei giovani per provare a incassare i premi e allo stesso tempo vuole farsi trovare pronta per la riforma Zola che dal 2026/27 accentuerà la presenza dei ragazzi in Terza serie. Ora però la squadra sassarese ha sotto contratto ben 31 calciatori. Di questi solo tre hanno il contratto di apprendistato: Fois, Frau e Iovieno. Significa che non vanno conteggiati nel limite di 23 contratti professionistici che può raggiungere ogni squadra. Il conto quindi è presto fatto: cinque rossoblù devono essere ceduti o dati in prestito.

I nuovi arrivi

Ha firmato ieri un triennale il difensore centrale Christian Biagetti, classe 2004, che nella passata stagione ha collezionato 15 presenze in Serie C (Coppa Italia compresa) con le maglie di Sorrento e Pro Vercelli. È cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, dove ha conquistato tre Coppa Italia e una Supercoppa italiana Primavera. Il neo giocatore dei sassaresi ha vestito anche la maglia della Nazionale nelle categorie Under 15, 16, 18 e 19.

Stessa età, 21 anni, ma ruolo leggermente diverso per Alberto Lattanzio, terzino capace di giocare su entrambe le fasce. Proviene dall’Union Clodiense Chioggia dove ha messo assieme 29 presenze da titolare più 2 da cambio nel girone A della serie C. Cresciuto nella Primavera del Vicenza, con cui ha fatto anche qualche apparizione in prima squadra, ha come esperienza pure il girone di ritorno della stagione 2022/23 con l’Arzignano Valchiampo. Anch’egli ha firmato un triennale.

Triennale pure per l’italo-brasiliano Gabriel Iovieno, esterno classe 2007, nella stagione passata in serie C col Costa D’Amalfi (girone H) e l’anno prima, sempre tra i dilettanti, con l’Agerola. In due stagioni ha totalizzato 60 presenze.

Contratto biennale ma di apprendistato (quindi non conteggiabile nei professionisti) per l’italo-albanese Dumani, esterno classe 2005 che ha giocato nel campionato appena concluso in serie D (girone A) con la maglia del Chieri Calcio totalizzando 32 presenze, un gol e un assist. È cresciuto nel settore giovanile della Juventus.

Le scelte

Il ritiro di Sappada (inizia il 17 luglio) servirà al nuovo tecnico Michele Pazienza proprio per capire dove “sfoltire” la rosa e anche dove andare eventualmente a pescare qualche altro giovane, anche se intuitivamente si può pensare a un prossimo acquisto nel reparto attaccanti.

Per avere solo 23 contratti da professionisti occorrerà decidere quali sono i cinque giocatori da cedere o dare in prestito ad altre società. La prima formula presuppone che ci siano richieste per qualche atleta (finora c’è stato l’interesse di alcuni club per Fischnaller, Scotto e Brentan), mentre il prestito - soprattutto di un giovane - è più semplice.

