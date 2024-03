La Torres cade in casa del Gubbio 

Gubbio 1

Torres 0

Gubbio (4-3-1-2) : Vettorel; Morelli (36' st Brambilla), Pirrello, Signorini, Mercadante; Rosaia, Mercati (29' st Corsinelli), Chierico (15' st Bumbu); Di Massimo: Bernardotto, Udoh (36' st Desogus). In panchina Greco, Tozzuolo, Dimarco. Allenatore Braglia.

Torres (3-5-2) : Zaccagno; Idda, Antonelli, Dametto; Zecca, Masala (11' st Ruocco), Mastinu (37' pt Cester), Lora (11' st Nunziatini), Zambataro (29' st Liviero); Scotto, Fischnaller (29' st Diakite). In panchina Garau, Rosi, Pinna, Kujabi, Goglino, Siniega, Verduci. Allenatore Greco.

Arbitro : Ubaldi di Roma 1.

Rete : secondo tempo 15' Bernardotto.

Note : ammoniti Masala, Mercati, Lora, Dametto, Idda, Recupero 2' pt-4' st.

Dopo otto risultati utili con sette vittorie, la Torres si ferma. In una serata sottotono perde a Gubbio per 1-0 dopo un match a tratti noioso. Il secondo posto non è in discussione anche se la Carrarese vince e si porta a -8. Se il Cesena batte domani il Pescara, invece, è in B matematicamente.

Senza il regista Giorico, squalificato, il tecnico Greco inserisce i più fisici Masala e Lora, con Mastinu in realtà che fa da regista a centrocampo più che il trequartista, peccato esca al 35' per un problema muscolare.

Buon pressing alto della Torres che rende difficile la costruzione della manovra ai padroni di casa. Il primo tempo è avaro di emozioni. E nella ripresa anziché colpire come accaduto spesso nel corso della stagione, la Torres è stata trafitta su una ripartenza che ha trovato la difesa sbilanciata.

Primo tempo

Buono l'avvio della squadra di Greco, ma al 10' Masala controlla male in area il passaggio di Scotto, che a sua volta due minuti dopo conclude centrale su passaggio di ritorno di Fioschnaller.

Il Gubbio viene fuori nella seconda parte del tempo: al 28' Bernardotto va al tiro, deviato in angolo da un giocatore torresino: al 34' palla dentro per Udoh (sfuggito a Dametto) ma il controllo è difettoso e la difesa recupera. Si chiude con schema su punizione che porta Idda al colpo di testa ma senza la necessaria forza.

Ripresa

Il tiro angolato ma prevedibile di Fischnaller è anche l'unico lampo in una partita dove il bomber altoatesino conferma il calo di condizione. Greco prova a cambiare la gara inserendo Ruocco e Nunziatini. Il capitano Scotto calcia angolato al 55', ma Vettorel ci arriva. Sembra l'inizio dell'assedio ma su un contropiede innescato da Di Massimo va via Bernardotto, inseguito vanamente da Antonelli e Idda, e sull'uscita del portiere lo trafigge.

Torres in svantaggio, entra anche Diakite e più tardi Liviero. Il possesso palla non si traduce in occasioni vere, anche se al 65' Nunziatini sfiora il palo destro con bel siluro dal limite.

L'occasione per il pareggio arriva all'86': da angolo destro Liviero calcia in porta, respinge Vettorel e Ruocco di testa prova a segnare, ma il portiere ci arriva ancora.

