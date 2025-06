La torres cade e saluta la serie c 

Si chiude con una doppia (pesante) sconfitta il campionato di Tharros e Torres nel girone A di Serie C. Ma se per le oristanesi il ko interno contro la Pro Sesto (4-0) è indolore, il 5-1 subito a Meda condanna invece le rossoblù alla retrocessione. Inutile la rete di Pinna, la sesta stagionale. Sfumano all’ultimo i playout, che sembravano in realtà conquistati: il penultimo posto con diciassette punti e il distacco dall’undicesima lievitato ben sopra i quattro punti non danno chance alle sassaresi, che ora puntano al ripescaggio.

Terzo addio

Intanto in Eccellenza si registra il divorzio tra il tecnico Antonio Pinna e la Real Sun Service, il terzo dalla fine del campionato dopo gli addii di Riccardo Matere (Selargius) e Betti Secci (Maracalagonis). «A malincuore ho dovuto prendere la decisione di staccare. L’impegno non è più conciliabile con il lavoro che faccio»: così l’ormai ex allenatore della squadra gialloblù, comunque soddisfatto della stagione. Le sassaresi hanno chiuso il torneo con 40 punti (tredici vittorie e un pareggio) alle spalle di Atletico Uri e Caprera, con la seconda migliore difesa (ventinove reti subite) e il terzo miglior attacco (novanta reti segnate). «Il terzo posto è stato un buon risultato. Le ambizioni a inizio anno erano altre, ma Atletico Uri e Caprera hanno dimostrato di avere qualcosa in più. Sono comunque contento della squadra e di quello che abbiamo fatto, è stato bello allenare un gruppo di ragazze fantastiche che mi hanno dato grande disponibilità», dice il 53enne tecnico sassarese.

C’è però un pizzico di rammarico. «Peccato, perché eravamo scoperti in alcuni ruoli e questo ci ha penalizzato. Si poteva fare un po’ meglio. Abbiamo perso gli scontri diretti, l’Uri non ha sbagliato. La classifica alla fine dice questo ed è giusto così». Pinna non chiude definitivamente le porte a un ritorno in panchina. «Per ora non ce la faccio, ma in futuro chi lo sa, tutto è possibile».

