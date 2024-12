la torres cade ancora 

Torres 1

Ascoli 2

Torres (3-4-3) : Zaccagno; Fabriani (31’ st Zambataro), Antonelli, Dametto; Zecca, Giorico, Mastinu, Guiebre; Fischnaller, Diakite (20’ st Nanni), Scotto (20’ st Varela). In panchina Petriccione, Petricciuolo, Mercadante, Brentan, Coccolo, Liviero, Masala, Idda, Casini, Fois. Allenatore Greco.

Ascoli (4-2-3-1) : Livieri; Alagna, Tavcar (24’ pt Menna), Gagliolo, Cozzoli; Bando, Varone; Silipo (22’ st Adjapong), Tremolada (34’ st Campagna), Marsura (22’ st D’Uffizi); Corazza (34’ Caccavo). In panchina Abati, Raffaelli, Bertini, Piermarini, Quaranta, Maiga, Gagliardi, Achik. Allenatore Di Carlo.

Arbitro : Di Francesco di Ostia Lido.

Reti : pt 24’ Silipo; st 13’ Silipo, 25’ Varela.

Note : espulso al 37’ st Mastinu. Ammoniti Tavcar, Giorico, Scotto, Corazza, Caccavo. Spettatori 3.184, da Ascoli 67.

Sassari. Un buonissimo primo tempo ma senza gol, una rimonta che non si concretizza, l’Ascoli che espugna il “Vanni Sanna”. Finisce 1-2 e la quarta sconfitta di fila (terza in campionato) è un macigno sulle ambizioni della Torres. La dirigenza però conferma il tecnico Greco.

La cronaca

Minuto di raccoglimento prima della gara per Mario Valeri, ex di Torres e Cagliari. La gara potrebbe mettersi subito bene quando al 5’ un lancio di Giorico per Diakite viene intercettato di mano da Tavcar. Batte Diakite che spiazza il portiere però manda la palla sul palo sinistro. Poco dopo azione dell’Ascoli che porta al tiro ravvicinato Silipo, ma Zaccagno chiude l’angolo. I sassaresi hanno due occasioni per segnare create da Guiebre, ma al 13’ sull’incornata di Giorico vola Livieri, mentre al 21’ Scotto a centro area manca la deviazione. L’Ascoli passa al 24’ con Silipo, che a destra salta Guiebre e manda il diagonale a carambolare sul palo per l’1-0. La Torres prova a reagire ma al 34’ Diakite spreca con un tiretto sui difensori l’assist di Fischnaller.

Secondo tempo

La ripresa inizia con l’Ascoli più propositivo. Lo scatenato Silipo (mai arginato tatticamente) va vicino al gol ma prende il palo, però al 58’ non perdona: in contropiede scappa a Dametto e raddoppia. Qualche minuto dopo fallo inutile di Scotto su Alagna che stava per uscire dall’area: Zaccagno respinge il rigore di Corazza e la ribattuta di testa, poi si oppone a un terzo avversario. I cambi danno qualcosa. Varela segna di testa la prima rete al 70’ su punizione calibrata di Mastinu il quale poco dopo si fa espellere per un fallo di frustrazione. Il forcing finale è inutile.

