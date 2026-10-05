La Torres blinda il bomber: Di Stefano firma sino al 2029 

Con sei gol nelle prime otto giornate è il secondo miglior marcatore del girone: Lorenzo Di Stefano ora è sempre più legato alla Torres, con cui ha firmato il rinnovo di contratto sino al 2029. «Rappresenta per me una conferma della fiducia reciproca costruita nel tempo. Ringrazio società, staff, compagni e tutti coloro che mi hanno accompagnato e sostenuto», le parole della punta. Non ha segnato nell’1-1 di domenica a Campobasso, ma il pari lascia comunque i rossoblù in zona playoff. Posizione soddisfacente per la squadra di Greco, che ha dovuto far fronte a tante assenze.

Le conseguenze negative della trasferta riguardano invece quanto successo fuori dal campo. Gli atti di vandalismo ai danni dei servizi igienici dello stadio “Molinari” destinati agli ospiti e le tensioni prima e dopo la gara tra ultras della Torres e molisani porterà probabilmente al Daspo per alcuni dei protagonisti. La Questura di Campobasso ha avviato accertamenti sugli episodi di disordine e tensione. Le indagini si concentrano sulla sessantina di ultras torresini, il rinvenimento di una quarantina di bastoni camuffati da aste per bandiere, i danni ai bagni e il comportamento di un centinaio di ultras del Campobasso a fine gara. La Questura molisana ha annunciato il deferimento dei responsabili all’autorità giudiziaria. Le posizioni individuali saranno valutate per gli eventuali Daspo.

Potrebbe anche scattare il divieto di vendita del biglietto per gli abitanti della provincia di Sassari nelle prossime trasferte e questo priverebbe la Torres del supporto prezioso di quei tifosi che si sono comportati in maniera corretta nelle precedenti uscite. (g. m.)

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