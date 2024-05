La Torres batte la Lanteri e domani gioca con la Cos 

Sassari. Vittoria tennistica per la Torres nell’amichevole disputata ieri pomeriggio al “Vanni Sanna” contro la Lanteri: 6-1. Una sgambata contro un’avversaria che milita nel campionato di Promozione per interrompere la monotonia di una preparazione di tre settimane, visto che la squadra sassarese come seconda classificata nel girone B di Serie C entrerà in lizza nei playoff solo il 21 maggio, nel secondo turno della fase nazionale.

Il tecnico Greco ha mischiato un po’ le carte. Nel primo tempo è andato in porta Petriccione, difesa a tre con Rosi, Antonelli e Fabriani; centrocampo con Zambataro, Cester, Kujabi e Liviero; in attacco tridente con Scotto a supporto di Diakité e Fischnaller. Sono bastati 5 minuti a Diakité per sbloccare il match. Al 9’ Fischnaller conclude sul palo ma subito dopo segna Scotto, che raddoppia al 17’ su assist di Kujabi. Il quarto gol arriva a metà del primo tempo con Fischnaller. Nella ripresa Fischnaller segna la personale doppietta e verso la fine della gara si procura il rigore che Goglino trasforma per il 6-0. La Lanteri realizza la rete della bandiera nel recupero con Nuvoli.

Domani si torna in campo, sempre al “Vanni Sanna” e sempre alle 17, contro un’avversaria di due categorie superiore: la Costa Orientale Sarda, la migliore delle formazioni isolane di Serie D col suo nono posto. Sarà un test decidamente più probante.

RIPRODUZIONE RISERVATA