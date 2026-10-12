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Serie C.
13 ottobre 2026 alle 00:09

La Torres arriva al meglio al tour de force 

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La Torres ha messo fieno in cascina prima di iniziare il ciclo di gare contro le formazioni quotate. I 15 punti (sei risultati utili di fila) in nove giornate valgono il quinto posto, solo perché nella classifica a pari merito con il Livorno i toscani sfruttano la vittoria sui rossoblù alla prima di campionato. Adesso il calendario aumenta il coefficiente di difficoltà e quindi di rischio: sabato anticipo sul campo della Reggiana (a -1 da Scotto e compagni ma con una gara in meno), poi partita casalinga contro il Guidonia Montecelio e quindi nuova trasferta, a Pescara, altre due formazioni che puntano ai playoff. L’intermezzo col Latina precede poi i match durissimi contro Perugia, Spezia, Ravenna e Gubbio. Sette partite dove occorrerà raccogliere almeno 9-10 punti per confermarsi in zona playoff. Da un lato il pericolo è di perdere qualche posizione, dall’altro il consolidamento di nuove ambizioni.

Altri goleador

Prima di domenica, solo Carboni aveva segnato su azione, a parte i 6 gol di Lorenzo Di Stefano, che ormai viene maltrattato dalle difese avversarie, con arbitri che tollerano troppo. Per questo hanno un peso specifico elevato il gol di Berto (di testa sugli sviluppi di un corner) e quello di Scotto (capolavoro su punizione). Chissà che questo non serva ad alleviare un po’ le marcature su Di Stefano e a complicare il lavoro difensivo delle avversarie. Nota negativa invece il rigore prevedibile calciato da Bunino. Secondo errore sui tre penalty avuti: l’altro rigore non sfruttato è di Scotto contro l’Ostiamare, prontamente riscattato da quello firmato contro la Pianese. Percentuale bassina anche se per fortuna i due errori non hanno impedito la vittoria, ma hanno comunque provocato ansie da finale che sarebbe stato meglio evitare.

Difesa in crescita

Non era semplice fermare le aitanti e rapide punte dell’Atalanta Under 23, ma Berto e Kebbeh hanno ingaggiato duelli vigorosi riuscendo a limitare i pericoli, grazie anche agli aiuti di Antonelli. La retroguardia cresce anche perché ormai sono recuperati Zanandrea, impiegato nella ripresa di Campobasso, e Scaringi, utilizzato nel secondo tempo contro i bergamaschi. Manca solo Nunziatini, che starà fermo ancora qualche settimana. Avere cinque giocatori da ruotare per i tre ruoli consente non solo di far fronte a eventuali assenze ma anche di scegliere il terzetto in base alle caratteristiche delle avversarie.

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