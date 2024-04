La Torres apre, il Cesena chiude  

Torres 1

Cesena 1

Torres (3-4-3) : Zaccagno; Idda, Antonelli, Dametto; Zecca, Giorico, Mastinu (13’ st Kujabi), Liviero (13’ st Zambataro); Fischnaller, Diakite (29’ st Cester), Scotto (21’ st Ruocco) In panchina Garau, Nunziatini, Goglino, Masala, Lora, Fabriani, Pinna, Sanat, Siniega, Rosi, Petriccione. All. Greco.

Cesena (3-4-1-2) : Pisseri; Pieraccini (11’ st Silvestri), Ciofi, Prestia; Adamo (40’ st Coccolo), De Rose, Hraiech (11’ st Francesconi), Donnarumma; Berti (46’ st Varone); Kargbo (1’ st Ogunseye), Corazza. In panchina Chiarello, Pierozzi, David, Klinsmann, Siano. All. Toscano.

Arbitro : Angelino di Nola.

Reti : primo tempo 29’ Scotto (rig.); secondo tempo 26’ Adamo.

Note: ammoniti Scotto, Fischnaller, Pieraccini, Idda, Donnarumma, Giorico. Recupero: 1’ pt-5’ st.

La Torres dei record legittima il secondo posto, ora anche matematico. Ed è l’unica squadra a non avere mai perso contro la corazzata Cesena, che pur promossa da tempo ha giocato per vincere. Il risultato di 1-1 non è certo stato accomodato. Hanno dato spettacolo le due squadre in campo, ma anche le tifoserie sugli spalti: con gli oltre 400 tifosi arrivati dalla Penisola a cantare “Romagna Mia”, mentre la Curva Nord con uno striscione ha ricordato i 121 anni di storia compiuti venerdì. La società sassarese prima del fischio d’inizio ha conferito a Bruno Rubattu la carica di presidente onorario.

La cronaca

Nei primi 22 minuti il Cesena sciorina un gran gioco di prima e colleziona palle gol. La migliore è quella del 3’ quando Berti serve Kargbo in area, ma Zaccagno gli chiude lo specchio, riprende Berti ma il tiro finisce sul palo sinistro. Zaccagno è bravo ad anticipare gli attaccanti ospiti con le sue uscite. La Torres va in gol nella prima sua vera azione della partita: Giorico lancia Scotto che in area viene spintonato da Pieraccini. Rigore che il capitano realizza con un bolide sotto la traversa.

Nel secondo tempo il Cesena preme alla ricerca del pareggio. Lo sfiora un paio di volte con Ogunseye e lo ottiene con Adamo che calibra un bel mancino rasoterra angolato. Il portiere Zaccagno salva il risultato all'85' su incornata di Silvestri, palla deviata sulla traversa, mentre al 90' è Ruocco a colpire il palo esterno dopo aver scambiato con Zecca.

Dopo gara

Il tecnico Alfonso Greco ha detto: «Diamo merito al Cesena che ha tenuto un ruolino di marcia impressionante, molto costante, e ha dimostrato di essere una grande squadra, ma noi siamo gli unici a non avere mai perso contro di loro. Un’impresa straordinaria l'hanno fatta anche i nostri ragazzi e vorrei sottolineare il lavoro di tutto lo staff». L'allenatore rossoblù pensa anche ai playoff: «Dovremo essere bravi mentalmente: prima a gestire il periodo di inattivitùà e poi nelle partite, perché affronteremo grandi squadre».

RIPRODUZIONE RISERVATA