La Torres allunga undici contratti ma Ruocco va via 

sassari. Dieci contratti prolungati almeno sino al 2026, più uno rinnovato e una partenza illustre, quella di Ruocco destinato in Serie B, al Mantova. La Torres pensa non a una singola stagione ma a una sorta di piano biennale, allineato ai rinnovi di identica durata fatti al tecnico Alfonso Greco e al direttore Sportivo Andrea Colombino in scadenza di contratto. Attenzione: non vuol dire che per il momento la squadra sassarese abbia solo undici giocatori sotto contratto, perché in realtà sono molti di più e c’è chi ha già firmato sino al 2026, come il centrocampista-trequartista Giuseppe Mastinu. Il prolungamento dei contratti consente di resistere meglio agli assalti delle altre squadre.

Esempio: l’attaccante Francesco Ruocco aveva il contratto per un’altra stagione ma il Mantova è riuscito a convincere il giocatore e la Torres con un’offerta che comprende verosimilmente anche un indennizzo. Nelle prossime ore si conosceranno i dettagli dell’operazione.

I contratti prolungati

Andando per ruoli, hanno firmato il portiere Danilo Petriccione (22 anni), i difensori Riccardo Idda (36), Nicolò Antonelli (34) e Paolo Dametto (31), il centrocampista Alessandro Masala (28), l’esterno Eyob Zambataro (26), le punte Manuel Fischnaller (33), Gigi Scotto (34), Adama Diakité (31) e Ayman Sanat (22). In più è stato confermato il terzino Christian Fabriani (23 anni), il cui contratto era scaduto il 30 giugno. Evidente anche l’intenzione di mantenere quell’ossatura costituita già tre anni fa in Serie D.

I prossimi annunci

Già detto di Mastinu, appaiono imprescindibili (ma non scontati) i prolungamenti di contratto del portiere Andrea Zaccagno (27 anni), dell’esterno Giacomo Zecca (27) e del centrocampista Daniele Giorico (32). Dovrebbe restare, e comunque ha il contratto sino al 2025, l’esterno Matteo Liviero (31). Per gli altri occorre capire quali siano le intenzioni della società e se esistano offerte, ma soprattutto se arriveranno nuovi giocatori che possano avere maggiore spazio.

