La Torres acquista due giovani 

Con una doppia operazione è iniziato il ringiovanimento dell'organico della Torres. Due gli arrivi, che restano fuori dalla lista dei 23 contratti professionistici utilizzabili al massimo per ogni squadra. Si tratta di due esterni mancini di centrocampo: Gabriel Iovieno e Sajmir Dumani.

L'italo-brasiliano Iovieno ha giocato nella stagione passata in serie C col Costa D’Amalfi (girone H) mentre l'anno prima era sempre tra i dilettanti ma con l'Agerola. In due stagioni ha totalizzato 60 presenze. Ha firmato un contratto di apprendistato professionalizzante triennale. E' invece italo-albanese Dumani, nato a Torino, classe 2005, che ha giocato nel campionato appena concluso in serie D (girone A) con la maglia del Chieri Calcio totalizzando 32 presenze un gol ed un assist. Prodotto del settore giovanile della Juventus, è nel giro della Nazionale albanese Under 20. Dumani ha firmato un contratto biennale.La durata pluriennale dei contratti dice molto sull'impostazione che si vuole dare alla squadra sassarese, in linea con la riforma Zola tesa a privilegiare le squadre che danno spazio ai giovani.

La Torres conta poi di chiudere con il terzino Alberto Lattanzio, classe 2004, proveniente dall’Union Clodiense, formazione che era in C2 e dove ha accumulato ben 21 presenze. Nel caso l'operazione vada in porto anche Lattanzio resta fuori dalla listona dei 23. La Torres ha attualmente 25 giocatori sotto contratto, quindi occorre che almeno due vengano ceduti o girati in prestito.

