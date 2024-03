La Torres a Gubbio per chiudere i giochi 

Sassari. A Gubbio per rendere la certezza del secondo posto anche matematica. Oggi alle 20,45 la Torres gioca sul campo degli umbri, che sono decisamente in crisi: hanno perso contro Cesena, Perugia e Sestri Levante restando staccati dal quarto posto. È anche la giornata del match tra Carrarese e Perugia, terza contro quarta. Se la squadra sassarese espugna Gubbio e la Carrarese non va oltre il pareggio, la piazza d’onore diventa inattaccabile e si potrà pensare d’ora in poi solo a preparare i playoff che, nelle speranze, potranno portare a quella Serie B mai raggiunta in 121 anni di storia del club sassarese.

Un vantaggio

Non sarebbe un vantaggio trascurabile, perché consentirebbe nelle rimanenti quattro partite della stagione regolare di far rifiatare i giocatori più utilizzati, di recuperare chi ancora non è al meglio della condizione dopo problemi fisici (Liviero e Kujabi) e di provare i giocatori che possono tornare utili negli spareggi, come il difensore Rosi e lo stesso Kujabi.

L’avversaria

Dopo tre sconfitte consecutive il Gubbio è alla caccia di punti: rischia di finire nelle posizioni basse dei playoff. Attenzione però, tra le mura amiche gli umbri hanno conquistato 31 punti sui 51 totali e soprattutto vantano la miglior difesa interna del girone: appena 7 reti incassate, proprio come il Cesena. In ben dieci partite la porta è rimasta immacolata.

Per quanto riguarda l’attacco, occhio alla coppia Udoh-Di Massimo, che ha racimolato già 19 reti. Il tecnico Braglia gioca di solito con la difesa a quattro, mentre a prescindere dallo schieramento degli altri reparti va evidenziato come in tanti partecipino alla manovra, tanto che ben 17 giocatori diversi hanno già fatto gol.

Variazioni

Tra i rossoblù un cambio è obbligato dalla squalifica del regista Giorico. Il tecnico Greco dovrebbe riportare Mastinu a centrocampo, ma bisogna capire chi lo affiancherà: il “geometra” Cester o il più fisico Masala. In teoria ci sarebbero a disposizione anche Lora e Nunziatini, ma le loro possibilità sono ridotte.

In avanti

L’altra variazione dovrebbe riguardare l’attacco: inamovibile Ruocco sulla trequarti, Scotto e Diakité appaiono favoriti su Fischnaller, che stavolta potrebbe essere impiegato come cambio. In ogni caso, ciascuno dei tre ha già dimostrato si saper incidere a prescindere dal minutaggio.

La formazione

Torres (3-4-1-2) : Zaccagno; Idda, Antonelli, Dametto; Zecca, Masala (Cester), Mastinu, Zambataro; Ruocco; Scotto, Diakité (Fischnaller). Allenatore Greco.

