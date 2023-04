La Torres a Gubbio con l’obiettivo di chiudere i giochi 

Sassari. Meglio la salvezza oggi a Gubbio (inizio alle 17,30) che doversela giocare all’ultimo turno. La Torres vorrebbe anticipare la certezza di restare in serie C per festeggiare la permanenza nella Terza Serie nel 38esimo turno al “Vanni Sanna” contro la Fermana. La squadra sassarese è salva se vince e la Vis Pesaro non va oltre il pareggio a Cesena, perché si porterebbe a +4; ma basterebbe anche un pareggio nel caso la Vis Pesaro perdesse a Cesena e l’Alessandria non vincesse a Montevarchi. Le altre combinazioni di risultati rimanderebbero il verdetto alla domenica successiva.

Oggi in Umbria il match è complicato. C’è la forza dei padroni di casa, anzitutto: 14 punti nelle ultime sei giornate, con la vittoria sfumata a Siena proprio al 90’ e una media di due reti. Il Gubbio è la quarta forza del torneo, sulla stessa linea di quella Carrarese che ha dato filo da torcere ai rossoblù nell’ultima partita. La squadra sassarese può opporre la ritrovata serenità col ritorno del tecnico Greco, un attacco che si è ricomposto e una grande determinazione per chiudere al meglio una stagione vissuta sempre fuori dalla zona playout. Stasera a parte Sanat, che ha ripreso ad allenarsi ma non è pronto per giocare, ci sono ben cinque attaccanti. La coppia Diakite-Scotto partirà titolare come nelle ultime due partite, nelle quali Diakite ha sempre fatto centro. Sono pronti a dare una mano Ruocco, Omoregbe e anche Scappini, che si presenta con una maschera protettiva per lo zigomo fratturato e operato ma che in settimana si è allenato e ha disputato pure le partitelle, segnando anche di testa.

C’è abbondanza anche a centrocampo e non guasta per una partita che necessita di intensità e cambi pronti, dato che si prevede un terreno pesante per la pioggia. In difesa manca il terzino sinistro Pinna, squalificato. Il candidato più probabile per sostituirlo è Girgi, a meno che Greco voglia utilizzare Liviero come terzino e mettere uno tra Gianola e Masala come esterno sinistro di centrocampo.

La formazione

Torres (4-4-2) : Garau; Fabriani, Antonelli, Dametto, Liviero (Girgi); Saporiti, Lora, Urso, Masala (Liviero); Diakite, Scotto.