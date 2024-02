La Torre si illumina di blu contro tutte le guerra  

Il Comune di Bari Sardo ha illuminato di blu i suoi monumenti nella giornata nazionale delle vittime civili delle guerre. La torre saracena sul litorale, il monumento ai Caduti e la fontana nel giardino del Municipio si sono colorati di blu simbolicamente per lanciare un appello universale alla collettività e alla comunità internazionale affinché cessino ovunque i bombardamenti sui civili. «Abbiamo aderito con piacere all'invito di Anci e Anvgc per ricordare le vittime civili dei conflitti e riflettere sull’impatto dei conflitti contemporanei – commenta la vice sindaca Fabiana Casu – Siamo sempre pronti a sostenere e condividere le iniziative che hanno lo scopo di tenere alta l'attenzione su temi che riguardano tutti». (f. me.)

