La torre dell’Elefante tra i monumenti del museo dei Lego 

La fontana di Trevi, i pirati, la Torre dell’Elefante, la Sardegna in miniatura, Star Wars, Il Signore degli Anelli, i castelli medioevali. Sono solo alcune delle opere realizzate con i Lego esposte al KaralisBrick, il primo e unico museo del mattoncino in Sardegna, inaugurato ieri in viale Trento 5. All’interno c’è anche un negozio dove acquistare i Lego per cimentarsi a casa. È presente poi una sala dove verranno svolti laboratori didattici per bambini e corsi di tecniche costruttive.

Le tematiche

Realizzato da Maurizio Lampis, fondatore e presidente dell'associazione culturale KaralisBrick, in collaborazione con Gianluigi Cornaglia, il museo presenta al suo interno dieci temi diversi. «Lego è un gioco che non ha età», ha detto Lampis. «Con i laboratori didattici vogliamo invogliare i più piccoli a riprendere quelle attività manuali che con l’era digitale sono andate perdute. Crediamo tantissimo in questo progetto. Siamo stati due anni a Sestu ma lo spazio non era sufficiente. Ci siamo detti che bisognava fare il salto di qualità». Lampis costruisce opere con i mattoncini Lego da 15 anni e le porta anche fuori dall’Isola. Ha realizzato, tra le altre, Piazza San Marco, esposta attualmente a Venezia (l’opera ritornerà poi a Cagliari) e la Basilica di Bonaria, che però è talmente grande che dentro il nuovo spazio di viale Trento non ci stava. «Ne verrà riprodotta un’altra in scala più piccola», ha assicurato. «Il museo non è statico: i temi varieranno, in modo tale che le persone siano sempre curiose di vedere opere nuove».

La cratività

«Questo museo è il frutto di una passione comune», ha aggiunto il socio, Gianluigi Cornaglia, «è un posto che deve stimolare la creatività dei bambini e anche degli adulti, perché molti riscoprono i Lego dopo tanti anni». Secondo l'assessore comunale alle Attività produttive e Turismo, Alessandro Sorgia, intervenuto alla cerimonia del taglio del nastro, «il Museo del mattoncino è un motivo di orgoglio perché è un’ulteriore forma di promozione di Cagliari nell’ottica di un turismo esperienziale e integrato. Stiamo lavorando tanto su questo. Sarà un fattore di attrazione non solo per i turisti ma anche per i tanti cittadini, grandi e piccoli, cagliaritani e provenienti da tutta la Sardegna. È una base di partenza e sarà implementato con tante attrazioni. Vorremmo che i tanti monumenti cagliaritani venissero prodotti dai bambini che parteciperanno ai laboratori».