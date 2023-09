La Torre dell’Elefante si accende d’arte 

I video realizzati da undici artisti provenienti da tutta Italia saranno proiettati sulla Torre dell’Elefante, chiusa ormai da anni ma il cui primo livello per l’occasione sarà eccezionalmente aperto al pubblico con l’esposizione di stampe digitali.

La suggestiva performance andrà in scena il 7 ottobre in occasione della Giornata del Contemporaneo. L’evento – denominato “In Verticale” – è stato realizzato da Semata, in collaborazione con Agorà Sardegna e Coop Culture e col patrocinio del Comune.

«I video verticali saranno proiettati sulla Torre, dal lato di via Santa Croce – spiega l’ideatore dell’evento e presidente dell’associazione Gesto Segno Disegno, Federico Cozzucoli -. Sono video d’arte, in cui i registi hanno espresso la loro creatività con l’unico paletto di creare qualcosa come i reel di YouTube o le nuove forme di video comunicazione. Sono undici artisti provenienti sia dalla Sardegna che dal resto d’Italia ma anche un’iraniana». Entusiasta l’assessore alla Cultura Maria Dolores Picciau: «È un’occasione per dare spazio ad una declinazione artistica presente in varie mostre del mondo. Ma è anche un modo per riscoprire i nostri monumenti con uno sguardo diverso. L’evento arricchisce il palinsesto culturale cittadino, con tanti appuntamenti fino alla fine dell’anno». Paola Tuveri, presidente della cooperativa Sémata aggiunge: «Abbiamo scelto questo monumento in quanto simbolo della città. Avremo una parte dell’esposizione anche all’Exmà: ringraziamo il Festival “Tuttestorie” per l’allestimento. Ed anche gli operatori economici di Castello».

