La Torre della Polveriera perde pezzi 

La Torre della Polveriera sta perdendo pezzi e il Comitato Suolo Pubblico Bene Comune ha già chiesto all’Amministrazione di intervenire con urgenza.

La costruzione militare a pianta circolare, realizzata nella seconda metà del Settecento sotto la dominazione sabauda per collocare armi e polvere da sparo, è infatti uno dei luoghi simbolo del centro storico, ma purtroppo l’arco di arenaria della porta d’accesso si sta sgretolando e alcuni blocchi squadrati di pietra sono finiti per terra. La segnalazione è stata inoltrata al sindaco, all’assessore ai Lavori pubblici, all’assessora alla Cultura, all’assessore all’Urbanistica. Il crollo di alcuni conci dell’arco ha sollevato forte preoccupazione nel comitato civico, che teme un peggioramento della situazione in assenza di un immediato intervento. Nella nota inviata, si sottolinea la necessità di operare con urgenza, coinvolgendo la Soprintendenza ai beni architettonici, «per evitare che ulteriori cedimenti possano compromettere la stabilità dell’intera apertura della torre».

Si tratta di un sito storico e molto fotografato dai turisti, il cui degrado mette in luce l’urgenza di una manutenzione puntuale del patrimonio monumentale cittadino. (c. fi.)

