La torre Canai a rischio chiusura 

«In proporzione, paghiamo più noi per Torre Canai che Briatore e Santanché per il Twiga». Lo afferma con indignazione il presidente della locale sezione di Italia Nostra, Graziano Bullegas, che denuncia, come lo stato imponga tasse e balzelli ai gestori di monumenti e beni identitari paragonandoli a chi, nel demanio esercita attività lucrative.

«Da 30 anni il monumento è fruibile dai visitatori e rappresenta un importante centro di iniziative culturali e naturalistiche - dice Bullegas - grazie all’attività volontaria dei soci, la torre è stata aperta gratuitamente, soprattutto nel periodo estivo, con una media di tremila presenze annue. Tutte le iniziative sono gratuite e nessun prodotto o merce viene commercializzata all’interno della Torre». Fino al 2020 la concessione demaniale prevedeva il pagamento di un canone annuo di importo medio di 350 euro. Dal 2021 il costo è lievitato a 2500 euro. Otto volte di più dei canoni pagati negli anni precedenti. Nel 2022 ha subito un ulteriore incremento, 2698,75 euro. Per raggiungere l’importo di 3377,50 euro nell’annualità 2023. Analogo importo è stato richiesto per il 2024. «Siamo riusciti a coprire gli esosi costi grazie all’autotassazione e alla generosità di chi ha offerto per garantire la prosecuzione dell’attività - ha detto Bullegas - ma adesso non è più possibile andare avanti. Appare assurdo che un’associazione senza scopo di lucro debba corrispondere un canone così elevato allo Stato. La conferenza delle Regioni è intervenuta per chiedere di rivedere il canone demaniale distinguendo le concessioni per uso pubblico o non lucrativo da quelle che determinano un vantaggio economico per il concessionario. Non è superfluo ricordare che il Twiga di Briatore e Santanchè paga ogni anno allo Stato 20 mila euro a fronte di un fatturato di quasi 10 milioni di euro. Paradossalmente il canone pagato da Italia Nostra è di gran lunga più elevato, circa 50 euro a mq. contro i 2,5 euro a mq pagati dagli stabilimenti da profitti milionari». Il prossimo anno è previsto il rinnovo della concessione e la torre, essendo classificata come un qualsiasi pezzo di spiaggia rischia di finire all’asta. «Lo stabilisce la direttiva Bolkestein - conclude Bullegas - il rischio è che venga assegnata a qualcuno che potrebbe trasformarla nuovamente in una residenza estiva, a disposizione di pochi. Un’intollerabile ingiustizia, andrebbe sanata».

