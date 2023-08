«La Torre  attende Musk e Zuckerberg»  

Ivan Mameli offre ospitalità a Elon Musk e Mark Zuckerberg per il loro combattimento epico. Il sindaco di Bari Sardo mette a disposizione la spiaggia della Torre spagnola. Da settimane Musk, patron di Twitter, diventato ora X, e Tesla, e Mark Zuckerberg, re di Meta (azienda che controlla Facebook e Whatsapp), si confrontano, ma a distanza. È stato annunciato l’incontro di arti marziali miste in una gabbia (Mma) tra i due miliardari che si terrà in Italia. «La Torre spagnola è un luogo magico all’altezza del glorioso e imminente duello». Nelle ultime ore Zuckerberg ha frenato sulla sfida. Mameli ha pronta l’alternativa in caso di annullamento: «Qualora doveste cambiare idea e ritenere non più necessario il combattimento ci proponiamo comunque come sede di pace per uno “spuntino epico alla sarda” con orari e modalità che verranno dettagliati in corso d’opera». (ro. se.)

