La torcia olimpica scalderà la città  

È un ritorno che accende il cuore. A distanza di vent’anni, la fiamma olimpica tornerà a illuminare le strade di Oristano risvegliando l’orgoglio di una provincia che ha regalato all’Italia medaglie, emozioni e campioni. La data da segnare in rosso sul calendario è domenica 14 dicembre: la città di Eleonora sarà la nona tappa del lungo viaggio verso gli attesissimi Giochi di Milano Cortina, in programma dal 6 al 22 febbraio 2026. Un rito suggestivo che partirà da Olimpia il 26 novembre con l’accensione della torcia, prima di approdare a Roma il 4 dicembre. Dopo quarantotto ore prenderà il via il cammino che in 63 giorni di viaggio toccherà sessanta città italiane per un totale di 12mia chilometri.

L’emozione

«È un orgoglio immenso» commenta soddisfatto l’assessore allo Sport, Antonio Franceschi, che nei giorni scorsi ha sottoposto alla Giunta la proposta di accordo tra la Fondazione Milano Cortina e il Comune attraverso la quale viene disciplinato, in nove punti, il passaggio del “sacro fuoco” nelle vie del centro. In Sardegna la carovana olimpica sbarcherà il 13 dicembre, prima tappa a Nuoro, poi il giorno dopo i riflettori si accenderanno su Oristano. «Saranno tredici i tedofori che si avvicenderanno lungo il percorso che partendo da via Tirso raggiungerà piazza Roma, via Dritta, piazza Eleonora, via Duomo, piazza Manno e via Cagliari - fa sapere Franceschi - poi la fiamma si trasferirà a Cagliari, prima di salpare alla volta di Palermo».

Ancora top secret i nomi degli atleti che avranno l’onore di partecipare alla staffetta, anche se quella oristanese non è una tappa qualsiasi, ma un ritorno a casa per lo spirito olimpico: qui sono nati o cresciuti eroi dei Giochi a cinque cerchi come Lorenzo Patta, oro nella 4x100 a Tokyo, Alessia Orro, talento e orgoglio del volley azzurro con annessa medaglia d’oro in Francia e Stefano Oppo, argento a Parigi nel canottaggio. È molto probabile, quindi, che a sollevare l’ambita fiaccola per qualche metro sia anche qualche campione di casa: Oppo sarebbe già stato contattato per l’occasione.

Festa

«A breve i tecnici della Fondazione Milano Cortina effettueranno un sopralluogo in città per verificare il percorso» aggiunge l’esponente della Giunta. Di sicuro un’importante vetrina per la città. «Il grande viaggio di Milano Cortina 2026 è una magnifica opportunità di mostrare la bellezza dell’Italia al mondo intero - si legge nell’invito indirizzato al sindaco di Oristano dal presidente del Coni, Giovanni Malagò - l’unicità dei nostri territori e paesaggi, la cultura, la passione, l’eleganza, lo stile, il talento e la nostra ospitalità, la diversità delle tradizioni e allo stesso tempo il rispetto per gli altri». Per Antonio Franceschi «ospitare la fiamma significa riaffermare il ruolo centrale che questa terra ha nello sport italiano». Non è solo una tappa: è un riconoscimento, un omaggio a tutte quelle realtà che, ogni giorno, allenano passione e sacrificio nelle palestre, nelle piste, nei campi e sul mare.

