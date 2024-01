“La Tonnara”, sì a nuovi posti letto 

Aumentano i posti letto in riva al mare a Cala Sapone. Il Consiglio comunale di Sant’Antioco ha approvato la variate alla lottizzazione “La Tonnara”, dando il via libera a un intervento potenzialmente realizzabile da tempo ma mai messo in cantiere proprio perché necessitava di un correttivo che è stato dato dall’assemblea civica nell’ultima riunione.

«La variante al piano di lottizzazione “La Tonnara” – ha detto il vice sindaco Francesco Garau – è mirata alla conversione delle volumetrie residue da residenziale a ricettività turistica. Un importante progetto che darebbe ulteriore risposta alla dotazione di posti letto attuali. Il campeggio di Cala Sapone è una realtà di livello dal punto di vista ricettivo che merita di svilupparsi fino al massimo delle volumetrie insediabili il Consiglio comunale ha espresso parere favorevole all’adozione della variante nell’ottica di rendere più attrattiva l’isola attraverso una maggiore offerta dal punto di vista ricettivo».

“La Tonnara” è una realtà ricettiva costituita da 12 monolocali, 8 appartamenti, 23 case mobili e 175 piazzole da campeggio immerse nella macchia mediterranea, direttamente sul mare nelle quali trovano spazio i tantissimi camperisti che soprattutto in questi ultimi anni stanno scegliendo l’isola di Sant’Antioco come meta per le loro vacanze. La particolarità della struttura, sorta negli anni ‘70, è la sua ubicazione che si affaccia sull’immensa scogliera di Cala Sapone, una delle località balneari più belle del sud-ovest della Sardegna.

RIPRODUZIONE RISERVATA