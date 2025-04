La tonnara di Su Pranu si rifà il look in vista degli eventi estivi 

Lavori in corso nei locali dell’antica tonnara di Su Pranu a Portoscuso. «Da qualche giorno gli operai sono al lavoro per un intervento di manutenzione nell’edificio storico – dice il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Giorgio Alimonda – si tratta in particolare di imbiancatura all’interno e all’esterno dei locali, interventi alle grondaie e ai pluviali». L’intervento in corso ammonta a 103 mila euro.

Per l’antica tonnara di Su Pranu all’orizzonte c’è una nuova stagione da protagonista, come scenario di tante iniziative culturali che troveranno spazio nei locali ma in particolare nell’ampio cortile che si affaccia sul mare. Molto è già stato fatto per ristrutturare l’antica tonnara, un tempo cuore pulsante del borgo, e molto deve ancora essere fatto per valorizzare gli edifici restanti, riqualificare il cortile e la caratteristica discesa a mare in cui si trovano ancora alcune antiche imbarcazioni. L’amministrazione comunale è impegnata alla ricerca di nuovi finanziamenti da dedicare al recupero di Su Pranu. Intanto la tonnara ospita spettacoli e appuntamenti culturali. Si inizia con Mare e Miniere, appuntamento giunto alla diciottesima edizione, dal 24 al 29 giugno. (a. pa.)

