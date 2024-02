«La tonnara di Su Pranu deve rinascere» 

Una perla storica da valorizzare ma ancora prima da recuperare pienamente.

La struttura

Da quando il Comune di Portoscuso è entrato in possesso dell’antica tonnara di Su Pranu buona parte della struttura è stata messa in sicurezza (in particolare la parte che confina con le case del centro storico) ma ancora tantissimo resta da fare. In Comune l’obiettivo è uno: «L’antica tonnara è il cuore di Portoscuso, rappresenta l’origine del paese, nato per la pesca del tonno - dice Ignazio Atzori, sindaco di Portoscuso - il nostro obiettivo è valorizzarla in linea con un utilizzo culturale e turistico, legato alla tradizione del tonno. Ma per valorizzare Su Pranu è prima indispensabile completare la sua ristrutturazione». Un capitolo spinoso perché le cose da fare non mancano: mettere mano al suggestivo cortile che si affaccia sul mare, ai magazzini, alla calata a mare con gli archi dove ancora resistono miracolosamente gli antichi vascelli dei tonnarotti. «Da tutte le parti riceviamo complimenti e applausi per la bellezza della tonnara, un monumento storico nel mezzo del paese - dice Atzori - ma finora abbiamo potuto contare su finanziamenti limitati che di sicuro non sono stati sufficienti per portare a termine il recupero e pensare alla valorizzazione. Con una parte di struttura da restaurare non è pensabile programmare il futuro».

Il futuro

Dietro l’antico portone della tonnara si apre un mondo antico che ogni anno conquista centinaia di visitatori, accompagnati dalle guide di Sa Fabbrica. Ma Su Pranu ospita anche eventi culturali, musicali, di intrattenimento, sempre con ottimi numeri grazie anche al valore aggiunto della location storica. Un luogo di lavoro, fatica e storia che si è trasformato in uno spazio aperto agli eventi a due passi dal mare. Eppure la strada per il recupero completo è ancora molto lunga, il Comune è a caccia di finanziamenti. «Abbiamo presentato richieste per diverse linee di finanziamento, inclusa una scheda per il Just Transition Fund - dice Giorgio Alimonda, vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici - inoltre abbiamo chiesto alla Regione che nella nuova programmazione dei fondi comunitari sia inserita una misura dedicata al recupero di questo tipo di monumenti. È un percorso, quello del recupero e valorizzazione, in cui ci appoggiamo all’Università di Cagliari».

