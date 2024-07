La tomba di “maestra Vincenzina” ridotta ad un cumulo di macerie 

Versa in stato di totale abbandono e degrado, nel cimitero di Pirri, la tomba di Vincenzina Murgia (1858-1945), storica maestra di Pirri alla quale è stata intitolata anche una strada, a Barracca Manna. Vincenzina iniziò ad insegnare a 25 anni. La sua opera pluridecennale di formazione delle giovani generazioni pirresi, per la quale ricevette riconoscimenti a livello nazionale, proseguì fino al 1914. Morì il 17 dicembre 1945 e fu sepolta nel cimitero di via Murat, dove riposa insieme al marito.

Da allora sono passati quasi 80 anni e la tomba risulta oggi in pessime condizioni, ridotta ad un cumulo di macerie. La lapide è sbiadita, al punto che si fatica a leggere il nome dell’illustre insegnante, ricordata da tanti pirresi con affetto e riconoscenza per il senso civico e la grande passione per l’insegnamento. L’associazione culturale “Antiche storie del mio Paese”, presieduta da Daniele Vacca, auspica un intervento del Comune per un pronto restauro dell’antica sepoltura.

«Conosciamo la situazione in cui versa il nostro cimitero», afferma la presidente della Municipalità, Maria Laura Manca, «l’anno scorso abbiamo ottenuto delle risorse che hanno tamponato alcune emergenze. La prima buona notizia è che Pirri rientra nel futuro appalto di manutenzioni per i cimiteri cittadini. La seconda è che l'iter burocratico per l’ampliamento può dirsi concluso: significa che dopo l'estate i lavori potranno partire. L’appalto prevede anche miglioramenti interni, lungo i camminamenti. Incontreremo i cittadini per illustrare il progetto. Ma non si interverrà su singole tombe, in quanto le manutenzioni spettano ai privati. Sarà peraltro mia cura verificare con gli eredi come restituire decoro alla sepoltura di una figura così importante per la nostra comunità».