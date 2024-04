La tomba dei giganti assediata dai rifiuti 

Gomme usurate, sedie di plastica, pezzi di mobili e bustoni neri. È il “tesoretto” che, in mezzo al verde, escursionisti e appassionati incontrano prima di raggiungere la tomba dei giganti di “Is Concias”. Abbandonare i rifiuti nelle campagne quartuccesi è un’abitudine ormai consolidata e incappare nelle discariche a cielo aperto non è cosa rara. Lo sanno bene i residenti delle borgate di Sant’Isidoro e San Gaetano che ogni giorno trovano “nuovi regali” davanti alle loro abitazioni.

La denuncia

L’ultimo ritrovamento lo ha fatto un gruppo di appassionati, guidati dall’archeologo Matteo Tatti, che nella sua pagina Facebook ha pubblicato la foto con il cumulo di rifiuti, indicando il luogo dove si trova ed evidenziando che è solo una parte delle numerose discariche che si trovano da quelle parti. Un biglietto da visita non certamente invitante per un gioiello di architettura funeraria qual è la tomba dei giganti di Is Concias, inserito nel progetto “La Sardegna verso l’Unesco” per ottenere il riconoscimento di patrimonio mondiale dell’umanità.

L’assessora

«Combattiamo da anni contro le discariche abusive e tenere sotto controllo quel territorio non è facile anche per la distanza dal centro abitato», commenta l’assessora alla cultura Elisabetta Contini «lo stesso progetto “Arrexinis” è sicuramente servito per dare risalto ai siti archeologici e in particolare alla tomba dei giganti, ma allo stesso tempo non ci ha permesso, visti i contributi insufficienti, di intervenire in modo decisivo e incisivo».

Le soluzioni

Compagnia barracellare e area videosorvegliata sarebbero però un ottimo deterrente per scoraggiare chi, senza scrupoli, abbandona rifiuti. «L’idea della videosorveglianza non credo risolva del tutto il problema di quell’area, mentre ritengo che la strada che stiamo cercando di seguire possa portare a lungo termine a un risultato più proficuo», aggiunge Contini, «stiamo infatti lavorando a un progetto di gestione delle aree archeologiche che ci permetta di individuare operatori ed esperti che possano curarle e valorizzarle».

Trattandosi di un sito di grande interesse comunitario e archeologico è dunque chiara la volontà del Comune di tutelarlo e renderlo sempre più fruibile. «A breve termine partiranno i cantieri Lavoras con sui sono stati previsti interventi di pulizia e riqualificazione della zona adiacente la tomba dei giganti e la possibilità di riposizionamento della recinzione. Mentre uno dei primi obiettivi del progetto Arrexinis sarà appunto quello di curare la segnaletica per dare maggiore visibilità al sito», conclude Contini.

RIPRODUZIONE RISERVATA