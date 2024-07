La titolare del b&b rifiuta i gay: «Non voglio problemi coi clienti» 

Cuneo. Respinti da un bed and breakfast di Busca perché omosessuali. I protagonisti lo raccontano sul sito Gay.it, come riporta La Repubblica. La proprietaria avrebbe negato la prenotazione spiegando: «Questa è una struttura che ha più di dieci anni, io tra tre anni vado in pensione e non voglio avere problemi. Gli omosessuali - avrebbe detto -preferiamo non vengano perché non vogliamo rischiare che la nostra struttura finisca nei circuiti dei loro siti». «Non ho rifiutato questa coppia, ho solo detto loro che prima di confermare la prenotazione avrei dovuto chiedere agli altri ospiti - ha poi detto la donna all’Ansa - Mi è già successo che alcuni clienti mi abbiano detto che non sarebbero più venuti se ci fossero stati ospiti gay».

