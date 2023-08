La tintarella nella spiaggia interdetta 

Ancora non sono stati appaltati i lavori per la messa in sicurezza del costone roccioso franato però la spiaggetta dell’arco è sempre molto frequentata. Ogni anno è presa d’assalto dai turisti, ammaliati dal monumento naturale di roccia calcarea, nonostante il divieto di accesso e balneazione per il rischio di ulteriori smottamenti.

Il divieto

I villeggianti incuranti dell’interdizione fanno tranquillamente il bagno e prendono la tintarella. Il divieto valido per la spiaggia, ed esteso anche allo specchio d’acqua antistante l’arenile, è in vigore dal 2020, quando ci fu il cedimento di una parte del costone soprastante la piccola insenatura. Un annoso problema la franosità che rende difficile conciliare la tutela del monumento naturalistico, istituito dalla Regione nel 1993, con la fruizione da parte dei visitatori. «La maggior parte dei turisti viene per vedere lo splendore dell’arco naturale, che però mostra tutta la sua fragilità, per questo è imprescindibile l’opera di tutela», spiega il sindaco Andrea Loche. Il cartello di divieto viene puntualmente rimosso, obbligando il Comune a riposizionarlo ogni volta. Sul posto vigilano Polizia Locale, Corpo Forestale e Capitaneria di Porto per controllare violazioni, evitare rischi all’incolumità pubblica e per salvaguardare l’ecosistema del sito. Solo con la fine dei lavori di messa in sicurezza la spiaggetta però potrà ritornare totalmente fruibile.

Messa in sicurezza

Il progetto, con 69mila euro ottenute a maggio 2021 dal ministero dell’Ambiente, è stato affidato dal Comune di Cuglieri. I carotaggi sono stati effettuati per ispezionare il sottosuolo, indagini geologiche e archeologiche, e conoscere meglio il fenomeno dello smottamento. «Il progetto è in fase avanzata, siamo in attesa delle relazioni definitive archeologica e geologica, e appena avremo tutte le autorizzazioni potrà essere avviata la procedura d’appalto», precisa Loche. Le risorse ci sono, in totale 627mila euro, e potranno essere incrementate con fondi Pnrr, per risanare quel costone ma anche la falesia di Santa Caterina.

L’intervento

Dovrebbero essere installate reti di contenimento metalliche a doppia torsione, poi realizzati terrazzamenti e interventi antierosione e di rinaturalizzazione con specie erbacee e macchia mediterranea perenni a radicazione profonda. Importanti e necessari interventi per salvaguardare le suggestive coste cuglieritane e garantire la balneazione in sicurezza.