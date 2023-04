La tiktoker e la guerra al lipedema 

Da quel momento si è aperto un mondo. «Ho iniziato la terapia, cambiato il mio allenamento e la mia alimentazione – spiega Emma -. Purtroppo, esistono ancora poche evidenze scientifiche riguardo questa malattia, proprio perché è abbastanza recente. C’è ancora tanta strada da fare soprattutto nel campo della ricerca ed in futuro, quando diventerò medico, mi piacerebbe dare il mio apporto. Ad oggi le cure sono totalmente a carico dei pazienti e la Lio sta lavorando perché siano inserite nei Lea, i livelli essenziali di assistenza. È una patologia cronica, potenzialmente invalidante: molti pazienti accusano forti dolori che impediscono loro di lavorare o vivere la normale quotidianità».

«Studio medicina e un giorno mi sono imbattuta in un articolo riguardante proprio il lipedema e da lì ho scoperto dell’esistenza di questa patologia – racconta -. Poi, poco dopo, ho visto un video su TikTok in cui una ragazza australiana sensibilizzava sul tema. Raccontava di aver avuto difficoltà nel dimagrimento, pur seguendo diete e facendo esercizio fisico. Da quel momento, ho iniziato a dubitare che potessi soffrirne anche io, così ho contattato la Lio, l’associazione italiana lipedema. Loro mi hanno indicato un medico a cui rivolgermi a Cagliari, che tutt’ora segue il mio caso, e che mi ha diagnosticato un lipedema al secondo stadio in gambe e braccia».

È affetta da lipedema, una patologia genetica del tessuto connettivo riconosciuta dall’Oms solo nel 2018 e di cui molti ancora ignorano l’esistenza. Patologia di cui lei ora parla su TikTok – collezionando milioni di visualizzazioni - per aiutare altre ragazze che come lei non sanno dove sbattere la testa.

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Anni di diete, allenamenti, consulti medici ma nessuna perdita di peso. Poi la svolta grazie ad un video sui social. È la storia di Emma Songini, studentessa 23enne cagliaritana, che lo scorso maggio ha ricevuto finalmente la diagnosi giusta.

È affetta da lipedema, una patologia genetica del tessuto connettivo riconosciuta dall’Oms solo nel 2018 e di cui molti ancora ignorano l’esistenza. Patologia di cui lei ora parla su TikTok – collezionando milioni di visualizzazioni - per aiutare altre ragazze che come lei non sanno dove sbattere la testa.

La scoperta

«Studio medicina e un giorno mi sono imbattuta in un articolo riguardante proprio il lipedema e da lì ho scoperto dell’esistenza di questa patologia – racconta -. Poi, poco dopo, ho visto un video su TikTok in cui una ragazza australiana sensibilizzava sul tema. Raccontava di aver avuto difficoltà nel dimagrimento, pur seguendo diete e facendo esercizio fisico. Da quel momento, ho iniziato a dubitare che potessi soffrirne anche io, così ho contattato la Lio, l’associazione italiana lipedema. Loro mi hanno indicato un medico a cui rivolgermi a Cagliari, che tutt’ora segue il mio caso, e che mi ha diagnosticato un lipedema al secondo stadio in gambe e braccia».

Da quel momento si è aperto un mondo. «Ho iniziato la terapia, cambiato il mio allenamento e la mia alimentazione – spiega Emma -. Purtroppo, esistono ancora poche evidenze scientifiche riguardo questa malattia, proprio perché è abbastanza recente. C’è ancora tanta strada da fare soprattutto nel campo della ricerca ed in futuro, quando diventerò medico, mi piacerebbe dare il mio apporto. Ad oggi le cure sono totalmente a carico dei pazienti e la Lio sta lavorando perché siano inserite nei Lea, i livelli essenziali di assistenza. È una patologia cronica, potenzialmente invalidante: molti pazienti accusano forti dolori che impediscono loro di lavorare o vivere la normale quotidianità».

La condivisione

Così lei ha deciso di parlarne sui social. «Lo faccio per aiutare altre persone, che sono nella mia stessa situazione, a riconoscere la malattia e ad avviare un percorso che li porti a stare bene, così da risparmiare loro tutta la sofferenza. Su Instagram cerco di fare divulgazione, condividendo i post di pagine che trattano questo tema, come la pagina di Lio Lipedema Italia. Su Tik Tok invece ho voluto raccontare la mia esperienza. Il primo video in cui parlavo della patologia è stato virale. Nel mentre, ho perso peso e a dicembre ho deciso di pubblicare altri due video che testimoniavano il mio cambiamento fisico».

Star di TikTok

E da quel momento è diventata una piccola star. «In un giorno ho raggiunto più di due milioni di visualizzazioni. Ho ricevuto tantissimi messaggi di supporto ma anche altri in cui le persone mi raccontavano il loro percorso di perdita di peso. Sapere di aver aiutato qualcuno mi ha reso felice, anche perché ho dovuto affrontare un percorso difficile prima della diagnosi. Quando ero obesa ho parlato con tanti medici che mi hanno accusata di non avere abbastanza forza di volontà e hanno dubitato che io seguissi realmente la dieta. Dall’altra parte, ho scoperto anche il lato oscuro dei social. I miei video sono stati rubati da pagine che sponsorizzano prodotti dimagranti o allenamenti sportivi e sfruttati a fini commerciali. Ho perso il controllo della mia immagine e questo mi ha colpita duramente a livello psicologico. Ciò che voglio dire a coloro che non riescono a perdere peso è: indagate sulla vostra salute. Ci tengo poi a lanciare un messaggio: rispettate il vostro corpo e state lontani dalle persone che vi fanno sentire sbagliate».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata