La Tharros vola, il Caprera sprofonda 

Tredicesima di campionato dolceamara per Tharros e Caprera, impegnate nel girone A della Serie C femminile. In Eccellenza la Torres si conferma al comando ma l’Athena Sassari resta in scia, a due punti.

Tharros corsara

Comincia bene il nuovo anno per la Tharros che, contro il fanalino di coda Livorno, non sbaglia sbancando il Magnozzi con un netto 3-1. Le oristanesi, favorite da un’autogol, legittimano il successo con le reti di Mattana e Tola. La marcatura di Tamburini per le labroniche non mette in discussione il successo biancorosso, che porta la squadra di Luca Suella al settimo posto (a diciannove punti) assieme a Roma e Real Meda, prossimo avversario della Tharros domenica pomeriggio a Oristano. Altra domenica amara invece per il Caprera, travolto dalle bergamasche della Polisportiva Monterosso. Finisce con un pesante passivo di 8-0 che relega le neroverdi al penultimo posto. Domenica le isolane voleranno in Lombardia per cercare punti pesanti nello scontro diretto con le milanesi dell’Accademia Vittuone.

Botta e risposta

Archiviata la Coppa Italia, che tornerà a febbraio con le semifinali, il sesto turno di Eccellenza ha confermato i valori dell’attuale classifica a girone unico. Come da pronostico la capolista Torres non sbaglia nel testa-coda contro il Maracalagonis, sceso in campo con dieci giocatrici e battuto 19-0. In evidenza Uzzanu, Marras e Billi con una tripletta a testa. Doppiette per Satta e Cossu; entrano a referto anche Sotgia (che ha aperto le marcature), Sanna, Pintus, Demelas, Ragnedda e Sotgiu (su rigore).

Le rossoblù hanno risposto all’altrettanto netto successo della vicecapolista Athena Sassari, che nell’anticipo di sabato ha sconfitto il Selargius 15-0: mattatrice di giornata la bomber Marques con otto reti, poi hanno arrotondato il bottino Arca (quaterna) e Podda, Gruada ed El Rhaiti. Rallenta la corsa invece la Real Sun Service (terza), fermata sul pari (2-2) a Pula: doppietta di Mattana per le ospiti mentre le aquile sono andate a segno con Velazquez (su rigore) e Maullu.

Prezioso successo per la Pgs Audax Frutti d’Oro, che sale al quarto posto: a Tortolì le biancoverdi si impongono 7-0 grazie al poker di Pinna e alle reti di Simona Casti, Serra e Macis. Selargius-Torres e Pgs Audax Frutti d’Oro sono gli anticipi di domani, mentre Maracalagonis-Tortolì (domenica) e Real Sun Service-Atletico Uri (lunedì) chiuderanno la settima giornata, nella quale riposa l’Athena Sassari.

