La Tharros vince in serie C La Torres festeggia ancora  

Tharros vittoriosa nella ventiquattresima giornata di Serie C, che ha visto invece il Caprera ancora sconfitto. La Torres in Eccellenza celebra con un altro rotondo successo la promozione appena conquistata.

La Tharros sorride

Le oristanesi impongono all’Independiente Ivrea il 2-1. Mattana sblocca il risultato in avvio di gara, e Soro firma il raddoppio biancorosso nella ripresa, proiettando la Tharros al decimo posto con trenta punti, con tanto di sorpasso alla Roma sconfitta dalla capolista Lumezzane, prossima avversaria della squadra di Luca Suella (che deve recuperare anche la sfida con l’Accademia Vittuone). Si fa sempre più difficile invece la situazione per il Caprera travolto in casa dallo Spezia per 4-1. Le isolane restano all’ultimo posto con sette punti di distacco dalla zona playout, che a sei giornate dal termine sono quasi una condanna. Domenica le isolane faranno visita al Real Meda.

Serie C

Vince la Torres, che supera agevolmente il Selargius per 16-0, dopo la conquista aritmetica della Serie C ottenuta nel turno precedente. Mattatrici della gara Uzzanu, Demelas e Billi con una doppietta ciascuna. «Ho avuto fiducia da subito su questo gruppo e assieme abbiamo raggiunto l’obiettivo. Siamo una squadra molto giovane e ce la siamo giocata con tutti». Il tecnico della Torres Pier Paolo Casu analizza una stagione condotta dall’inizio alla fine, con la sola pecca dell’eliminazione prematura dalla Coppa Italia. «Sicuramente è stato un torneo completo dal punto di vista numerico, con almeno quattro squadre di qualità oltre a noi. Non mi piace cercare alibi, ma purtroppo in Coppa Italia avevamo tante assenze». La testa è già alla prossima stagione, con il tecnico sassarese doc ancora al timone. «Ho dato la mia disponibilità alla dirigenza per il prossimo anno. Stiamo già pensando al prossimo campionato. Bisognerà alzare l’asticella perché la Serie C è molto difficile. La rosa dovrà essere ritoccata con sei-sette elementi». La capolista del girone unico di Eccellenza sale a quarantuno punti con un +13 sulle inseguitrici.

Bagarre

L’Athena Sassari infatti in questa settima giornata di ritorno ha osservato il suo turno di riposo, mentre la Real Sun Service giocherà in posticipo mercoledì la sfida in trasferta con l’Atletco Uri che potrebbe regalarle il secondo posto solitario. La terza vittoria stagionale del Tortolì consente di superare il Selargius in classifica e di guadagnare il terz’ultimo posto. Le rossoblù si sono imposte nell’anticipo di sabato per 10-2 sul Maracalagonis. In evidenza Ghisu con una quaterna e Scattu (doppietta). Due gol anche di Picciau per le ospiti. Il big match di giornata ha visto di fronte il Pula e la Pgs Audax Frutti d’Oro: le aquile biancorosse la spuntano per 3-1 (reti di Tului e Agostini, oltre ad una autorete) e balzano al secondo posto, agganciando Athena e Real Service. Di Pinna il gol biancoverde.

